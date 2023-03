La réalité augmentée est un sujet qui intéresse Apple depuis longtemps, au point d'intégrer des capteurs dédiés dans ses appareils mobiles et de proposer un environnement ARKit qui ne cesse de s'étoffer.

L'étape logique suivante est de pouvoir proposer un dispositif spécifique permettant de profiter de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, ou réalité mixte et cela pourrait bien être le dernier grand projet de Tim Cook avant de céder sa place à la tête de la firme.

Théoriquement, le casque de réalité mixte d'Apple pourrait avoir un impact aussi fort que l'iPhone en son temps et le projet est en développement depuis sept ans (depuis 2016, donc), une maturation très longue pour un produit électronique.

Tim Cook veut son dernier projet

Pour entrer dans l'Histoire au même titre que Steve Jobs en tant que créateur visionnaire et pas seulement comme un gestionnaire avisé, Tim Cook n'a plus beaucoup de temps.

Il serait donc pressé de lancer le produit dès le mois de juin lors de l'événement WWDC...même s'il n'est pas parfaitement prêt et que le timing n'est pas forcément favorable, les grands acteurs du métavers étant plutôt en train de réduire la voilure et les effectifs faute d'intérêt du public.

Contre l'avis de ses ingénieurs qui appelaient à attendre le moment propice, alors que le lancement a déjà été annulé précédemment en attendant le bon créneau, Tim Cook aurait donc décidé de dévoiler sa création cette année, rapport le Financial Times.

Des enjeux élevés, un calendrier contraint

La première version, onéreuse (autour de 3000 dollars), ne devrait pas se vendre énormément et Apple ne compterait en écouler qu'un million d'exemplaires la première année.

C'est le sort des premières générations de produits qui doivent attirer l'attention mais ne sont pas encore en capacité d'être proposés au plus grand nombre.

Mais le casque de réalité mixte (Reality One / Reality Pro ?)doit surtout démontrer la capacité d'innovation de la firme et sa puissance pour ouvrir un nouveau segment de marché, comme elle l'a fait pour l'iPhone et d'autres produits (tablettes iPad, écouteurs sans fil AirPods, montre connectée Apple Watch...).

Mais cette fois, il ne s'agit pas d'embellir l'existant pour le rendre plus séduisant que la concurrence mais bien de créer une nouvelle catégorie de produit d'une redoutable complexité.

Le danger reste donc de ne pas être dans le bon tempo du marché avec un lancement pris entre l'attente de la fenêtre d'opportunité et le besoin de Tim Cook de mettre un produit véritablement innovant sur la table qui assurera des années de rente et pourrait modeler le secteur.