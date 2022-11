Du 2 novembre au 4 novembre 14h, Cdiscount met en avant la marque à la pomme avec l'opération "Les jours Apple". Le site propose donc des réductions sur une vingtaine de produits Apple. Outre les rabais, il existe en plus des codes pour les membres de Cdiscount à volonté. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée à l'opération.

Prenons par exemple l’Apple iPhone 12 Mini qui profite de l'opération "Les jours Apple"

Le mobile est doté d’un écran OLED Super Retina XDR de 5,4" avec une protection Ceramic Shield qui est plus résistante que le verre. Il est de petit format, mesurant 131,5 x 64,2 x 7,4 mm pour un poids de 133 g. De plus, il intègre le processeur A14 Bionic avec 256 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photographie, nous notons la présence à l'arrière, d'un double capteur photo ultra grand-angle et grand-angle de 12 MP permettant des enregistrements en 4K. Sur l'avant, le mobile est équipé d'un objectif de 12 MP, parfait pour faire des selfies. Pour finir, la batterie de l'iPhone 12 Mini vous offre jusqu'à 50 heures en lecture audio ou 18 heures en lecture vidéo selon les données du constructeur.

Sur le site de Cdiscount, le smartphone Apple iPhone 12 Mini est au prix réduit de 699 € au lieu de 857 €. La livraison est gratuite pour les membres CDAV.



Voici les autres bons plans à ne pas rater pour l'opération "Les jours Apple" :

