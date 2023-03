Selon une information de Bloomberg, Apple s'est rapproché de plusieurs studios de cinéma dans le but de nouer des partenariats pour la sortie de quelques-uns de ses longs-métrages dans les salles obscures. Le groupe de Cupertino serait enclin à débourser 1 milliard de dollars par an pour cela.

Des titres potentiellement concernés et cités sont Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Argylle de Matthew Vaughn et Napoleon de Ridley Scott. Les films pourraient être diffusés dans des milliers de salles pendant une durée d'au moins un mois.

Apple chercherait à soigner son image et mieux séduire l'industrie du cinéma, et particulièrement hollywoodienne. La finalité demeure cependant toujours d'attirer davantage de personnes vers le service de streaming Apple TV+, avec les salles de cinéma comme outil de promotion.

Changement de stratégie

Jusqu'à présent, Apple mise surtout sur des productions originales exclusives à Apple TV+ ou qui bénéficient uniquement d'une sortie dans un nombre quasiment confidentiel de salles de cinéma. Il pourrait donc avoir une inflexion de stratégie, sans savoir dans quelle mesure elle pourra être appliquée à l'échelle mondiale.

Qui plus est, le paysage cinématographique est complexe. Le film Killers of the Flower Moon cité par Bloomberg implique également Paramount. D'après 9to5Mac, il bénéficiera d'une distribution mondiale dans les salles de cinéma par Paramount.

Reste qu'Amazon et Disney semblent être dans le même état d'esprit qu'Apple pour l'investissement dans le cinéma et la sortie de films dans les salles, pour au final renforcer Amazon Prime Video et Disney+. C'est différent pour Netflix.

Apple TV+ en recherche d'abonnés

Selon Bloomberg, le nombre d'abonnés à Apple TV+ est estimé entre 20 et 40 millions. Reprises par 9to5Mac, des données de JustWatch pour le quatrième trimestre 2022 attribuent à Apple TV+ une part de marché mondiale de 5 % sur le marché de la vidéo à la demande par abonnement.

La part de marché de Netflix serait de 23 %, devant Prime Video d'Amazon à 20 % et Disney+ à 15 %. Sans une disponibilité aussi globale, HBO Max et Paramount+ arriveraient également devant Apple TV+, avec respectivement une part de marché de 9 % et 7 %.