C'est une petite musique qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des mois. Apple a l'intention de se tourner davantage vers la publicité. Une initiative en ce sens a déjà pris forme avec l'App Store, mais elle pourrait aller au-delà.

Bloomberg avait fait part des ambitions du groupe de Cupertino d'augmenter de manière significative ses revenus publicitaires au cours des prochaines années, en s'appuyant pour cela sur un plus grand nombre d'applications préinstallées sur l'iPhone et l'iPad.

Un service comme Apple TV+ pourrait également ne pas y échapper, en tirant d'abord parti de la diffusion de sport en direct, voire plus encore à l'avenir. L'idée d'un abonnement probablement moins cher et financé par la publicité ferait ainsi son chemin.

Ce chemin est déjà emprunté par Netflix et il est aussi suivi par Disney+, avec un lancement moins étendu que pour le leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement pour le moment. Le cas échéant, ce serait aussi pour Apple un moyen d'attirer de nouveaux abonnés.

Une hausse de prix en octobre dernier

Fin 2022, Apple a revu à la hausse le prix de l'abonnement à Apple TV+. Il est passé de 4,99 € par mois à 6,99 € par mois (+40 %). Quant à l'abonnement annuel pour Apple TV+, il est passé d'un tarif de 49,99 € à 69 € (+38 %).

Apple avait justifié un lancement d'Apple TV+ à un prix très bas en raison de la présence de seulement quelques films et séries. " Trois ans plus tard, Apple TV+ propose une vaste sélection de séries, longs métrages, documentaires, divertissements pour les enfants et la famille qui sont primés et acclamés. "