Pour Apple Intelligence, OpenAI est devenu un partenaire d'Apple. En complément de la refonte de Siri sous l'égide de l'IA, ChatGPT permettra de bénéficier d'un chatbot IA avancé et multimodal s'appuyant sur GPT-4o.

Une intégration de ChatGPT dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia concernera les outils d'écriture d'Apple disponibles à l'échelle du système, ou encore la génération d'images. En outre, la version payante de ChatGPT sera une option possible, mais pas par défaut.

Le partenariat entre Apple et OpenAI n'impliquerait aucune transaction financière. Apple pourra faire valoir la présence d'un outil d'IA générative abouti, tandis que ChatGPT profitera d'une exposition de premier choix auprès des nombreux utilisateurs d'Apple.

Apple en observateur chez OpenAI

D'après Bloomberg, l'accord entre Apple et OpenAI ne concerne pas seulement l'intégration de ChatGPT. Le groupe de Cupertino a également gagné une place au sein du conseil d'administration d'OpenAI.

Il ne s'agit pas d'un rôle avec un quelconque droit de vote, mais d'un rôle d'observateur rappelant celui octroyé à Microsoft qui est… accessoirement le principal investisseur d'OpenAI. Les réunions du conseil d'administration d'OpenAI n'auront ainsi plus de secret pour Apple.

Même avec ce rôle particulier d'observateur, la présence d'Apple et de Microsoft au conseil d'administration (à but non lucratif) d'OpenAI pourrait complexifier certaines discussions. Pas sûr qu'Apple pourra assister aux discussions impliquant directement OpenAI et Microsoft.

Toujours d'après Bloomberg, c'est Phil Schiller qui représentera Apple. Ce vétéran du groupe est actuellement un Apple Fellow, en charge de diriger l'App Store et les événements Apple.