Fonctionnalité des systèmes d'exploitation iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, les débuts d'Apple Intelligence (contrariés en Europe) se feront sous l'égide de la gratuité. Cette plateforme d'intelligence artificielle s'appuie sur les propres modèles d'IA d'Apple et la prise en compte du contexte personnel.

Intégré à l'appareil, un index sémantique est en capacité d'organiser et de chercher des informations dans les applications, puis de les transmettre à des modèles d'IA générative. Apple Intelligence comprend une refonte de Siri, tandis que ChatGPT d'OpenAI (GPT-4o) est une option permettant de bénéficier d'un chatbot IA multimodal abouti.

Le traitement en local est la priorité, mais Apple a prévu une technologie Private Cloud Compute (et des serveurs équipés de puces Apple) pour des requêtes complexes nécessitant la puissance du cloud, avec l'assurance que les données ne seront jamais conservées, ni exposées.

Pour les revenus d'Apple avec Apple Intelligence

Apple Intelligence permettrait à Apple d'inciter à un renouvellement d'iPhone, sachant que la compatibilité initiale concerne l'iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Une aubaine pour les futures ventes de l'iPhone 16 ?

Pour l'option ChatGPT, le partenariat entre Apple et OpenAI n'impliquerait aucune transaction financière. Par le biais des achats in-app pour des abonnements aux chatbots, Apple pourra néanmoins recevoir une part des revenus.

En plus de ChatGPT, Apple aurait l'intention d'intégrer Gemini de Google à Apple Intelligence et un accord en ce sens est susceptible d'être annoncé dès l'automne prochain. La volonté affichée par Apple est d'accueillir d'autres modèles d'IA et chatbots tiers. Anthropic serait également dans les tuyaux, mais pas Meta.

Apple Intelligence+ ?

Pour Bloomberg, Mark Gurman évoque la possibilité d'une monétisation d'Apple Intelligence grâce à un abonnement payant qu'il qualifie d'Apple Intelligence+. Il serait synonyme d'accès à des fonctionnalités IA supplémentaires.

Avec de nouvelles sources de revenus à la clé, Apple Intelligence+ constituerait un moyen pour Apple de surfer sur un marché de l'IA en pleine croissance, et dans un contexte d'innovation matérielle plus complexe.

Cela étant, Mark Gurman parle d'un projet à long terme pour un abonnement premium comme Apple Intelligence+.