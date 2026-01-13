Après avoir vanté les résultats de sa division consacrée aux services, Apple enchaîne en dévoilant son nouveau service par abonnement, Apple Creator Studio. Ce pack sera disponible à partir du 28 janvier prochain.

Il sera proposé à 12,99 € par mois ou 129 € par an, avec un essai gratuit d'un mois. Avec les remises Éducation, les étudiants et les enseignants pourront souscrire un abonnement au prix de 2,99 € par mois, ou de 29 € par an.

Les applications incluses dans l'offre Creator Studio

Le bundle Apple Creator Studio est généreux. Il comprend l'accès à des logiciels comme Final Cut Pro pour le montage vidéo, Logic Pro pour la création musicale, et Pixelmator Pro pour l'édition d'images, disponibles sur Mac et iPad.

Sur Mac, l'offre est complétée par Motion pour les animations graphiques, Compressor pour l'encodage vidéo, et MainStage pour la performance musicale live.

À noter que ces applications restent toutefois disponibles à l'achat unique sur le Mac App Store.

L'IA pour les applications

Pas d'impasse d'Apple sur l'intégration de l'IA. Final Cut Pro se dote par exemple d'outils comme Transcript Search pour rechercher des passages précis via la transcription textuelle, et Beat Detection pour synchroniser le montage avec le rythme de la musique.

Logic Pro n'est pas en reste, avec l'introduction de Synth Player et Chord ID, des fonctionnalités IA conçues pour assister les musiciens dans leur processus de composition.

La suite iWork (Pages, Keynote, Numbers) bénéficie par ailleurs de fonctions intelligentes telles que la génération de brouillons de présentation ou le remplissage automatique de tableaux.