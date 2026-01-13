L'année 2025 s'est avérée record pour la branche des services d'Apple. Cette performance s'appuie sur une augmentation de l'engagement des utilisateurs et des revenus générés par les plateformes du groupe.

Entre Noël et le Nouvel An, l'App Store a enregistré un nombre record de visiteurs, tandis que les ventes via Apple Pay ont dépassé les 100 milliards de dollars chez les commerçants.

Un rôle moteur pour l'App Store

La progression de l'App Store est particulièrement frappante. Depuis son lancement en 2008, la plateforme a reversé un total de 550 milliards de dollars aux développeurs. Ce chiffre témoigne d'une accélération fulgurante, puisqu'il s'élevait à 260 milliards de dollars en 2021.

Cette croissance s'explique par un engagement utilisateur massif, avec plus de 850 millions d'utilisateurs hebdomadaires en moyenne en 2025.

Malgré cette réussite, la plateforme reste sous le feu des projecteurs des régulateurs pour ses pratiques commerciales, notamment sa commission sur les achats in-app qui peut être réduite pour les développeurs gagnant moins d'un million de dollars par an.

Apple Music et Apple TV se démarquent aussi

Apple Music a connu sa meilleure année en matière d'écoutes et de nouveaux abonnés. De son côté, Apple TV a vu son audience mensuelle grimper de 36 % en un an en décembre, porté par des succès comme les séries " Severance " et " Pluribus ".

Apple souligne en outre la plus grande expansion à l'échelle mondiale de Fitness+ depuis son lancement, ainsi qu'un nombre record d'auditeurs, d'écoutes et d'abonnés pour Apple Podcasts.