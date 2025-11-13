Dans le cadre d'une annonce qui concerne les États-Unis, Apple introduit Digital ID pour permettre de créer et de stocker un identifiant dans l'application Wallet à l'aide d'un passeport américain.

L'ajout du passeport à Apple Wallet

Les utilisateurs peuvent ajouter leur Digital ID en se rendant dans l'application Wallet, en appuyant sur le bouton " + " et en sélectionnant " Driver's License or ID Cards ".

Le processus de vérification exige ensuite de scanner la page photo du passeport physique, puis de lire la puce intégrée au dos du document avec l'iPhone pour en garantir l'authenticité.

Une dernière étape de sécurité implique la prise d'un selfie et l'exécution d'une série de mouvements de tête et du visage pour confirmer l'identité de la personne.

Pour plus de 250 aéroports américains

Pour présenter le Digital ID, l'utilisateur n'a qu'à double-cliquer sur le bouton latéral (ou principal) de son appareil pour ouvrir Wallet, sélectionner son identité et approcher l'iPhone ou l'Apple Watch d'un lecteur de la TSA (Transportation Security Administration).

L'authentification se fait via Face ID ou Touch ID, sans jamais avoir besoin de déverrouiller ou de tendre l'appareil. Apple souligne le recours à " la sécurité et la confidentialité intégrées à l'iPhone et à l'Apple Watch ".

Les données sont chiffrées et stockées localement sur l'appareil, et Apple assure ne pas pouvoir voir quand et où l'utilisateur présente son identité.

Sans remplacer le passeport physique

Le Digital ID ne remplace pas le passeport physique. Pour le moment, son usage est strictement limité aux voyages intérieurs aux États-Unis, pas pour les voyages internationaux ou le passage des frontières.

Apple envisage d'étendre l'utilisation du Digital ID à d'autres contextes, comme la vérification de l'âge dans les commerces ou l'accès à des services en ligne. Seules les informations nécessaires seraient partagées, sans révéler des données personnelles sensibles telles que l'adresse ou la date de naissance exacte.