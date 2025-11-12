Le coup est rude pour Apple. L'iPhone Air, lancé en grande pompe en 2025 pour être l'alternative ultra-fine, est un fiasco commercial. À peine quelques mois après sa sortie, les ventes sont catastrophiques.

Les sous-traitants Foxconn et Luxshare ont déjà stoppé la production. La sanction est tombée : l'iPhone Air 2, qui était attendu pour l'automne 2026 en même temps que la gamme iPhone 18, est officiellement reporté.

Pourquoi la production est-elle déjà arrêtée ?

Les chiffres sont sans appel. Selon The Information, Foxconn aurait démantelé presque toutes ses lignes de production dédiées, à l'exception d'une et demie, et devrait tout arrêter fin novembre. Luxshare aurait cessé toute fabrication fin octobre.



Apple aurait alloué 10% de la production totale des "iPhone 18" à ce modèle Air, mais même ce ratio était trop optimiste. Les stocks s'accumulent chez les revendeurs sur un iPhone qui ne se vend pas.

Qu'est-ce qui explique cet échec cuisant ?

L'iPhone Air est une somme de mauvais compromis. Apple a tout misé sur la finesse (5.6mm) et la légèreté. Mais cette "taille de guêpe" a un coût que les clients refusent de payer : une autonomie jugée moyenne, et surtout, un unique capteur photo.

Le tout pour un prix presque aussi élevé qu'un iPhone Pro. Le marché a tranché : la finesse ne justifie pas de sacrifier les fonctions essentielles, surtout à ce prix. L'appareil est perçu comme une réponse à une question que personne ne posait.

L'iPhone Air 2 est-il totalement annulé ?

C'est la grande question. Les premières rumeurs parlaient d'un report sine die, faisant craindre une annulation pure et simple, comme l'iPhone mini. The Information a mis à jour ses informations, parlant d'un report au printemps 2027.

Ce délai permettrait à Apple de corriger le tir. La principale modification serait l'ajout d'un second capteur photo, afin de répondre à la plainte principale des utilisateurs. Mais cela confirme que la firme a, une fois de plus, raté sa cible sur le segment intermédiaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Apple a-t-il l'habitude de rater des formats d'iPhone ?

Oui, c'est une série. L'iPhone mini (trop petit, pas assez d'autonomie) a été arrêté après deux générations. L'iPhone Plus (juste un grand format standard, moins bon que le Pro Max) n'a jamais décollé. L'iPhone Air semble être le troisième échec consécutif pour trouver une alternative viable entre le modèle classique et le Pro.

L'iPhone Air est-il disponible en Chine ?

Oui, Apple avait annoncé en octobre la disponibilité de l'iPhone Air en pré-commande en Chine. Ce modèle y est vendu sans plateau SIM physique, ne prenant en charge que la technologie eSIM, suite à l'approbation réglementaire des opérateurs locaux.