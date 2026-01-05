Pour contrer la tendance générale des résolutions de début d'année rapidement abandonnées, les utilisateurs d'Apple Watch et d'Apple Fitness+ auront accès à de nouveaux outils.

Des programmes pour se remettre en forme

Apple lance de nouveaux programmes d'entraînement sur Fitness+. Parmi eux, " Make Your Fitness Comeback " est conçu pour ceux qui reprennent le sport, avec des sessions hebdomadaires progressives de musculation, HIIT et yoga sur une durée de quatre semaines.

D'autres programmes comme " Build a Yoga Habit in 4 Weeks " ou " Strength Basics in 3 Weeks " visent à installer des routines durables. Le but est de fournir des plans structurés pour que les utilisateurs n'aient " pas à se soucier de l'organisation de leurs séances " et puissent se concentrer sur leurs progrès.

La musique et les célébrités en guise de motivation

La série " Artiste à l’honneur " de Fitness+ s'étoffe avec des playlists dédiées à de nouveaux artistes. Les utilisateurs pourront s'entraîner sur les rythmes de KAROL G et de Bad Bunny.

En parallèle, la série " Marcher " revient avec de nouveaux épisodes dès le 19 janvier. Des personnalités comme l'acteur Penn Badgley, l'ex-Spice Girl Mel B ou encore Michelle Monaghan partageront leurs histoires pour accompagner les promenades des utilisateurs.

Des récompenses et un défi Strava

Pour encourager la régularité, Apple propose une récompense en édition limitée nommée " Saluons la nouvelle année ". Les utilisateurs devront compléter leurs trois anneaux Activité pendant sept jours consécutifs au mois de janvier pour la débloquer et l'ajouter à leur collection de trophées.

Une collaboration avec Strava est également lancée pour la première fois. Le défi " Quit Quitting " récompensera les membres qui enregistreront 12 entraînements durant le mois avec un badge spécial Apple Watch directement dans leur application Strava, ajoutant une dimension communautaire à la motivation.