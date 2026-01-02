Le rythme immuable des lancements Apple en septembre est une véritable institution dans le monde de la tech. Pourtant, ce calendrier bien huilé pourrait connaître une modification sans précédent.

Des rapports insistants suggèrent que le modèle standard de l'iPhone 18 ne verra pas le jour en 2026, laissant l'iPhone 17 sur le devant de la scène bien plus longtemps que prévu.

Une rupture stratégique avec la tradition

Depuis plus de dix ans, le mois de septembre rime avec une nouvelle génération d'iPhone. Ce cycle prévisible permet à Apple de capter l'attention juste avant les fêtes de fin d'année, une période commercialement cruciale.

Ce tempo est également important vis à vis de ses résultats financiers trimestriels en se situant à la charnière entre ses exercices fiscaux. Cette régularité a façonné les attentes des consommateurs et structuré le marché du smartphone haut de gamme.

Le changement envisagé verrait les modèles les plus cossus, l'iPhone 18 Pro et Pro Max, maintenir leur sortie à l'automne 2026. En revanche, le modèle de base, l'iPhone 18, serait reporté au printemps 2027. Ce serait la première fois que la firme de Cupertino sauterait volontairement une année civile pour son modèle phare non-Pro.

Pourquoi Apple changerait-il une formule qui gagne ?

Cette nouvelle cadence de lancement répondrait à plusieurs impératifs stratégiques. D'une part, elle permettrait d'accorder une fenêtre de visibilité plus longue et plus ciblée à chaque appareil, évitant ainsi une forme de cannibalisation interne entre les différents modèles de la gamme.

D'autre part, espacer les sorties soulagerait la chaîne d'approvisionnement. En étalant la production, Apple pourrait mieux gérer les stocks de composants avancés et réduire les goulots d'étranglement industriels.

Cela permettrait aussi de lisser les revenus sur plusieurs trimestres fiscaux, une approche plus stable que la concentration des ventes sur une seule et même période.

Quel impact sur l'écosystème et les futurs produits ?

Un tel décalage aurait des conséquences directes pour les consommateurs. L'iPhone 17, qui aura été acclamé par la critique, resterait le modèle standard de référence pendant plus de 18 mois.

Les clients devraient alors choisir entre payer plus cher pour un modèle Pro dès l'automne ou patienter de longs mois pour une option plus abordable.

Cette stratégie laisserait également le champ libre à d'autres nouveautés très attendues. Les rumeurs évoquent avec insistance la présentation du premier iPhone pliable en 2026.

Le printemps 2027 pourrait quant à lui voir l'arrivée de l'iPhone 18e et d'une seconde génération de l'iPhone Air, diversifiant encore un catalogue déjà bien fourni. La question reste de savoir comment le marché réagira à ce nouveau tempo imposé par Apple.