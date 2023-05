Quand deux groupes concurrents comme Apple et Google collaborent, c'est souvent dans le cadre de la mise en place de spécifications. Cela a pu être le cas par exemple pour une technologie de traçage des contacts lors de la pandémie de Covid-19.

Il est une nouvelle fois question de traçage ou plutôt de pistage indésirable, avec une ébauche Internet qui a été soumise via l'Internet Engineering Task Force (IETF) pour établir une spécification technique normalisée.

Au cours des trois prochains mois, les parties intéressées sont conviées à faire des commentaires. Une spécification est attendue d'ici à la fin de cette année et fera ensuite l'objet d'une prise en charge dans les futures versions d'iOS et Android.

Pour les trackers Bluetooth

L'objectif pour Apple et Google est un ensemble de bonnes pratiques et de protocoles à destination des fabricants d'accessoires et balises de localisation Bluetooth. Des produits tels que les AirTags d'Apple. Proposant des solutions en la matière, des acteurs comme Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security et Pebblebee ont exprimé leur intérêt pour cette initiative.

La spécification doit permettre d'assurer que de tels dispositifs sont compatibles avec la détection de suivi indésirable et les alertes sur les plateformes iOS et Android. Apple souligne notamment les fonctionnalités proactives contre le pistage non désiré qui ont été implémentées avec l'AirTag et son réseau Find My (Localiser).

" La nouvelle spécification industrielle s'appuie sur les protections de l'AirTag et, grâce à la collaboration avec Google, constitue une avancée essentielle dans la lutte contre le suivi indésirable sur iOS et Android ", écrit Apple.

Une quête d'harmonisation

" Les trackers Bluetooth ont créé des avantages considérables pour les utilisateurs, mais ils apportent également le risque d'un suivi non désiré, ce qui nécessite une action à l'échelle de l'industrie pour le résoudre ", souligne Google.

Après des signalements de harcèlement et afin de rendre plus difficile le pistage abusif à l'aide de ses balises AirTags, Apple avait procédé à plusieurs modifications, dont pour la détection d'un suivi indésirable avec des alertes.

Avec un support sur iOS et Android, une harmonisation globale des mesures est la clé pour une réelle efficacité, sans laisser des dispositifs de côté.