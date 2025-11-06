Selon des sources proches du dossier rapportées par Bloomberg, Apple finalise un accord avec Google pour utiliser une version personnalisée de Gemini, afin de gérer des fonctions du nouvel assistant Siri prévu au printemps prochain.

Ce modèle de 1 200 milliards de paramètres représenterait un bond technologique majeur par rapport au modèle de 150 milliards de paramètres actuellement utilisé pour la version cloud d'Apple Intelligence.

Gemini pour la synthèse et la planification dans Siri

L'intégration ne signifie pas que Google prendra le contrôle total de Siri. Le modèle Gemini serait spécifiquement chargé des fonctions de synthèse et de planification. Autrement dit, synthétiser des informations complexes et décider comment exécuter des tâches en plusieurs étapes.

D'autres fonctionnalités de Siri continueront de s'appuyer sur les modèles d'IA développés en interne par Apple. Une telle collaboration entre Apple et Google serait en outre considérée comme une solution provisoire. À long terme, l'intention d'Apple serait toujours de remplacer Gemini par sa propre technologie.

La question de la confidentialité

Face aux inquiétudes concernant la confidentialité, l'accord stipulerait que le modèle Gemini fonctionnera sur les propres serveurs Private Cloud Compute d'Apple. Cette infrastructure garantit que les données des utilisateurs restent cloisonnées et ne sont pas accessibles par Google.

Apple aurait déjà alloué le matériel serveur nécessaire pour faire fonctionner ce puissant modèle. L'entreprise traiterait Google comme un fournisseur de technologie, et d'une manière différente de l'accord sur le moteur de recherche Safari.

Le partenariat d'Apple avec Google pour Siri et Gemini devrait coûter 1 milliard de dollars par an au groupe de Cupertino. La Chine fera exception en raison du bannissement de Google dans le pays.