Apple prépare une refonte majeure de son assistant Siri pour 2026, s'appuyant discrètement sur la technologie Gemini de Google. Cette collaboration inédite vise à combler le retard de l'assistant vocal face à la concurrence.

Le modèle d'IA de Google tournera sur les serveurs sécurisés d'Apple pour préserver la confidentialité des données, un pari stratégique pour la firme de Cupertino.

Depuis des années, Siri, l'assistant vocal pionnier d'Apple, peine à tenir la comparaison face à des concurrents plus modernes et conversationnels. Conscient de ce décalage, Apple travaille sur une refonte en profondeur, intégrée à son environnement Apple Intelligence.

Mais le développement de ses propres modèles de langage semble plus complexe que prévu, poussant la firme à explorer des alternatives surprenantes.

Un partenariat stratégique tenu secret

Selon plusieurs sources concordantes, Apple aurait finalisé un accord avec Google pour utiliser une version personnalisée de son modèle d'IA, Gemini. Ce dernier deviendrait le moteur principal de la future version de Siri, dont le déploiement est attendu aux alentours de mars 2026.

Apple pourrait enfin doter son assistant de capacités avancées de compréhension du langage naturel et de recherche contextuelle, lui permettant par exemple de retrouver des informations précises dans les messages ou les photos d'un utilisateur.

Comment fonctionnera cette intégration ?

Loin d'être une simple greffe, l'intégration se veut discrète et maîtrisée. Le modèle Gemini personnalisé tournera exclusivement sur l'infrastructure cloud sécurisée d'Apple, baptisée Private Cloud Compute.

Cette architecture permettrait à Apple de garantir que les données des utilisateurs ne quittent pas son écosystème, préservant ainsi son engagement historique en matière de confidentialité.

Pour l'utilisateur final, l'expérience restera donc entièrement estampillée Apple, sans mention visible de la technologie Google sous-jacente.

Un aveu de faiblesse pour Apple ?

Cette décision marque un tournant pour l'entreprise de Cupertino, habituée à maîtriser l'intégralité de sa chaîne technologique, du matériel au logiciel. En s'appuyant sur Gemini, Apple admet implicitement que ses propres modèles de langage ne sont pas encore au niveau pour rivaliser avec les leaders du marché.

C'est un compromis significatif pour rattraper son retard et éviter que Siri ne soit dépassé et devienne incapable de répondre aux attentes d'une époque dominée par l'IA générative.

Les défis d'une renaissance

Malgré ce renfort de poids, le succès n'est pas garanti. Apple devra non seulement assurer une intégration technique parfaite, mais aussi et surtout regagner la confiance des utilisateurs échaudés par des années de performances décevantes de la part de Siri.

La firme joue gros, car l'enjeu est de prouver qu'elle peut encore innover dans le domaine crucial de l'intelligence artificielle, même si cela implique de s'appuyer sur un concurrent.

La présentation des futurs systèmes d'exploitation lors de la prochaine WWDC l'an prochain devrait donner de premiers indices sur l'ampleur de cette transformation à venir.