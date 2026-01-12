Après les rumeurs très insistantes pendant des mois, c'est désormais officiel. Apple va s'appuyer sur la technologie d'IA de Google afin de moderniser son assistant Siri. Un accord sur plusieurs années qui verra les modèles Gemini devenir le socle des futurs Apple Foundation Models.

Pourquoi Apple a-t-il choisi son principal concurrent ?

Le choix de Google peut surprendre, mais il répond à une pression croissante sur Apple, perçu comme en retard dans la frénésie de l'IA générative qui a suivi le lancement de ChatGPT.

Dans une déclaration obtenue par CNBC, Apple justifie sa décision : " Après une évaluation minutieuse, nous avons déterminé que la technologie de Google fournit la base la plus performante pour les Apple Foundation Models ".

Cette alliance permettra à Apple de combler rapidement son retard et de proposer des " expériences innovantes " à ses utilisateurs. Initialement retardée, la mise à niveau de Siri est désormais une priorité absolue.

Quels sont les détails de l'accord ?

Bien que les termes financiers exacts n'aient pas été divulgués, les informations rapportées par plusieurs médias évoquent un accord d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars par an.

Le partenariat pour amender Siri ne se limiterait pas à une simple licence. Google développerait une version personnalisée de ses modèles d'IA pour Apple. Un point crucial serait que le modèle Gemini personnalisé fonctionne sur les serveurs Private Cloud Compute d'Apple.

Cette approche permettrait à la firme de Cupertino de maintenir son contrôle sur la confidentialité des données, ce qui constitue un argument de vente majeur pour ses produits.

Un modèle Gemini avec 1 200 milliards de paramètres ?

Alors qu'Apple explorait aussi des pistes avec OpenAI ou Anthropic, le choix de Google et de ses modèles Gemini, dont la version 3 a dominé les classements, témoigne de la maturité de cette technologie.

Fin 2025, Bloomberg avait évoqué un modèle Gemini de Google avec 1 200 milliards de paramètres pour Apple, contre 150 milliards de paramètres actuellement utilisés pour la version cloud d'Apple Intelligence.