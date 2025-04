Apple déploie la mise à jour iOS 18.4. Comme attendu, elle signe l'arrivée en France d'Apple Intelligence. Ce système d'intelligence personnelle nécessite un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max ou un iPhone 16 (iPhone 16e compris).

Néanmoins, Apple Intelligence pour la France accompagne également la sortie d'iPadOS 18.4 et macOS Sequoia 15.4. Pour l'iPad, la compatibilité implique une puce M1 et modèles ultérieurs, ainsi que l'iPad mini avec puce A17 Pro. Du côté de l'ordinateur Mac, c'est une puce M1 et modèles ultérieurs.

Des outils d'écriture et de création d'images

Pour Apple Intelligence, Apple rappelle que de nombreux modèles sont exécutés entièrement sur l'appareil. Sinon, la technologie Private Cloud Compute permet d'adapter et de répartir la capacité de calcul entre le traitement en local et des modèles plus grands basés sur des serveurs dédiés qui sont équipés de puces Apple.

Apple Intelligence apporte les outils d'écriture qui sont disponibles quasiment partout où il est possible de saisir du texte. Ils permettent de réécrire, corriger et résumer du texte directement dans une application à l'échelle du système. Apple cite en particulier Mail, Messages, Notes, Pages et les applications tierces.

Image Playground concerne la création d'images voulues amusantes et ludiques dans plusieurs styles (animation, illustration, croquis) en les décrivant ou en s'inspirant de personnes présentes dans la photothèque. L'expérience est intégrée dans Messages et Freeform, ainsi que dans certaines applications tierces.

Directement depuis le clavier et en s'appuyant éventuellement sur des photos, Genmoji permet de créer des émojis personnalisés qui peuvent être ajoutés à Messages.

Pour les notifications et la recherche dans Photos

Apple Intelligence contribue à la mise en avant des notifications prioritaires, mais aussi via des résumés des notifications qui reprennent les informations les plus importantes. Elles peuvent être empilées sur l'écran verrouillé. Un nouveau mode de concentration doit par ailleurs réduire les interruptions et n'afficher que les notifications les plus urgentes.

La recherche de Photos permet de trouver des photos et des vidéos en décrivant simplement l'objet de la recherche. Un outil Corriger supprime les distractions des photos, tandis que la création de films de souvenirs se fait en décrivant l'histoire souhaitée.

Une Baguette graphique transforme les esquisses et saisies en images dans l'application Notes qui profite également de résumés de transcriptions d'enregistrements audio. Mail comprend le contenu des messages et affiche les plus importants en haut de la boîte de réception, aide à répondre rapidement aux messages avec des suggestions qui se retrouvent aussi dans Messages.

Pas encore la révolution pour Siri

Le design de Siri évolue et inclut une animation lumineuse autour de l'écran qui réagit à la voix, sachant qu'il est possible de basculer entre la voix et le texte. Grâce à Apple Intelligence, il est promis une meilleure compréhension de la langue et la prise en compte du contexte conversationnel lors d'une session entière.

Néanmoins, il ne s'agit pas de la « nouvelle ère pour Siri » qui accuse du retard. Elle apportera une meilleure connaissance du contexte personnel et l'action au nom de l'utilisateur sur la base de ce qui est affiché à l'écran.

Si besoin, Siri pourra en tout cas faire appel à ChatGPT. Un accès direct au chatbot IA d'OpenAI qui se retrouve aussi depuis les outils d'écriture.

N.B. : Source images : Apple.