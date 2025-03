Grâce à Apple Intelligence, Apple avait décrété une nouvelle ère pour Siri et une intégration plus profonde dans le système. En perspective, une meilleure compréhension des requêtes complexes, une capacité d'interagir avec diverses applications, une intelligence adaptée à l'utilisateur et aux informations sur l'appareil.

Plus de temps que prévu pour Apple

« Il nous faudra plus de temps que prévu pour proposer ces fonctionnalités et nous prévoyons de les déployer au cours de l'année à venir », a déclaré une porte-parole d'Apple à Daring Fireball. Pour le retard annoncé, elle fait en particulier allusion à une meilleure connaissance du contexte personnel et l'action de Siri au nom de l'utilisateur sur la base de ce qui est affiché à l'écran.

La porte-parole d'Apple souligne dans le même temps des améliorations déjà apportées à Siri, notamment en matière de conversation plus fluide et la possibilité de faire appel à ChatGPT pour des demandes plus avancées.

Reste que la compréhension de requêtes sophistiquées et des réponses à partir des données personnelles de l'utilisateur sont un enjeu majeur pour le nouveau Siri porté par l'initiative Apple Intelligence.

Du retard avec Siri et plus

D'après Bloomberg, il faudra patienter jusqu'en 2026 pour le début de la grosse mise à niveau de Siri avec de premiers éléments, et 2027 pour la pleine mesure de la révolution Siri. Des problèmes de performance identifiés lors de tests en interne auraient soulevé des inquiétudes et pourraient nécessiter une refonte complète.

Le retard pour les nouveautés promises de Siri lors de l'édition 2024 de la conférence WWDC interroge sur la stratégie d'Apple du côté de l'IA. Selon Mark Gurman de Bloomberg, il y aura en outre une incidence directe pour la sortie d'un écran connecté du groupe.

Au nom de code J490, le nouvel appareil est à la croisée d'un iPad, d'une Apple TV et d'un HomePod. Il s'appuie en partie sur les capacités de Siri qui sont retardées.

Apple sous pression dans l'IA

Le retard pour Apple avec les fonctionnalités personnalisées de Siri et Apple Intelligence est mis au jour alors qu'Amazon vient enfin de dévoiler Alexa+. De son côté, Google poursuit l'intégration de Gemini dans ses appareils connectés.