C'était attendu et Apple n'a pas déçu. Le groupe de Cupertino réserve une place de choix à l'intelligence artificielle générative qui débarque dans ses prochains systèmes d'exploitation iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, tout juste dévoilés.

L'objectif affiché est une IA utile et pertinente qui combine la puissance des modèles génératifs avec le contexte personnel de l'utilisateur. Son nom… Apple Intelligence, en toute humilité. Il faut dire qu'Apple imprime sa marque, notamment en matière de respect de la vie privée.

Si Apple arrive en retard dans le domaine de l'IA générative, son positionnement fort sur la confidentialité sera une nouvelle fois un atout. Pour de nombreux modèles, le traitement se fera en local sur l'iPhone, l'iPad ou le Mac.

Aiguillage et index sémantique

Dans le cadre de requêtes complexes nécessitant la puissance du cloud, Apple a développé Private Cloud Compute et assure que les données ne seront jamais conservées, ni exposées. Les serveurs Private Cloud Compute sont équipés de puces Apple et le code qui y est exécuté pourra être soumis à un audit indépendant, comme gage de confiance.

" Private Cloud Compute veille de manière chiffrée à ce que vos iPhone, iPad et Mac refusent d'échanger avec un serveur, à moins que son logiciel ait été publiquement enregistré pour inspection ", déclare Apple.

Plusieurs modèles d'IA sont à la manœuvre pour répondre à des tâches spécifiques et quotidiennes. Apple Intelligence détermine si une requête peut être traitée sur l'appareil ou via le cloud avec Private Cloud Compute. Le cas échéant, seulement les données pertinentes pour le traitement d'une tâche d'IA sont envoyées. " Vos données ne sont jamais stockées ni communiquées à Apple. "

Apple Intelligence comprend un index sémantique intégré à l'appareil qui est capable d'organiser et d'aller chercher des informations dans toutes les applications, puis les transmettre aux modèles génératifs. Si Apple évoque surtout ses propres applications, les applications tierces sont également mentionnées.

Des exemples d'usage

Dans les applications Mail, Notes ou encore Pages, Apple Intelligence introduit la modification du ton et du style d'un texte, la vérification de la grammaire, le résumé d'une sélection, l'enregistrement et la transcription d'un message audio… Mail se dote de résumés d'e-mails sans besoin de les ouvrir, de suggestions de réponses et met en avant les e-mails urgents en haut de la boîte de réception.

La compréhension du langage s'étend aux notifications pour les organiser ou les résumer. Apple Intelligence peut aussi transcrire et résumer des contenus audio avec l'application Téléphone. Image Playground génère des images amusantes pour les conversations et peut inclure des personnes de la photothèque, tandis que Genmoji permet de créer des émojis personnalisés grâce à une description ou en utilisant des photos.

Avec la retouche photo, les objets gênants en arrière-plan sont identifiés et supprimés, sans incidence sur le sujet du cliché. La recherche de photos et de vidéos peut se faire en langage naturel, et jusqu'à trouver des passages précis dans des vidéos. Apple Intelligence est également capable de créer un film de souvenir en sélectionnant les meilleures photos et en suivant un scénario.

Une révolution pour Siri

Un gros morceau d'Apple Intelligence est pour une refonte de Siri qui lui permet une meilleure compréhension du langage naturel et du contexte, ainsi que la possibilité de réaliser des actions plus complexes dans les applications. L'interaction avec Siri est vocale ou textuelle, et l'assistant peut assurer le suivi des conversations.

Si nécessaire, Siri pourra aussi faire appel à l'expertise de… ChatGPT d'OpenAI (GPT-4o) et des questions pourront inclure des photos, des documents ou PDF. L'intégration de ChatGPT se retrouve en outre dans les outils d'écriture au niveau du système et avec sa génération d'images.

L'accès à ChatGPT est gratuit et sans la création d'un compte (les adresses IP sont masquées et OpenAI ne garde pas d'historique des requêtes), même si les personnes abonnées à ChatGPT pourront éventuellement utiliser leur compte pour des fonctionnalités payantes. Apple précise que d'autres modèles d'IA devraient être pris en charge à l'avenir.

Apple Intelligence sera disponible sur iPhone 15 Pro, ainsi que les iPad et Mac avec une puce M1 ou modèle ultérieur. Initialement, Apple Intelligence sera à l'essai en anglais (États-Unis) cet été, puis à l'automne en bêta pour le grand public. Certaines fonctionnalités mettront en outre plus de temps à arriver que d'autres.