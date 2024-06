Apple devrait dévoiler sa propre vision de l'IA générative pour l'édition 2024 de sa conférence WWDC. D'après une énième indiscrétion de Mark Gurman de Bloomberg qui en a déjà dit beaucoup sur le sujet, les nouveautés IA d'Apple seront regroupées sous l'égide de... Apple Intelligence. En soulignant que AI est communément l'abréviation de Artificial Intelligence en anglais.

L'intégration de l'IA serait profonde au sein d'iOS 18, iPadOS 18 ou encore macOS 15, et pour en couvrir les applications et fonctionnalités clés de ces systèmes d'exploitation. Pour autant, les nouvelles capacités alimentées par l'IA seront optionnelles.

Apple ne chercherait pas à s'aligner sur la génération d'images ou de vidéos, mais plutôt pour produire des résumés avec l'IA (pages web, notes de réunions, messages et e-mails, notifications manquées...), suggérer des réponses. Apple Intelligence apporterait sa contribution pour de nouvelles possibilités de retouches avec les photos, la transcription des mémos vocaux, la génération d'émojis en fonction des messages envoyés.

Une refonte IA de Siri avec de grands modèles de langage serait au programme. L'assistant virtuel et vocal gagnerait un contrôle précis des fonctions et actions dans les applications d'Apple, puis ultérieurement pour des applications tierces et en pouvant enchaîner plusieurs commandes en une seule requête.

IA sur l'appareil ou avec le cloud

Initialement en bêta, Apple Intelligence s'appuierait sur les propres technologies du groupe de Cupertino et des outils d'OpenAI, dont un chatbot IA de type ChatGPT. Sans grande surprise, Apple ne changera pas son fusil d'épaule et devrait toujours continuer de mettre l'accent sur la sécurité et la protection de la vie privée.

Le traitement des tâches d'IA générative se ferait en local ou sur les serveurs cloud d'Apple pour celles plus avancées. Un algorithme se chargerait de déterminer la solution la mieux adaptée.

Cela étant, Apple Intelligence nécessiterait un Mac ou un iPad avec puce M1 au minimum, tandis que l'iPhone 15 Pro serait le minimum requis pour l'appareil star du groupe. En conséquence, l'IA générative sur iPhone serait assez élitiste, mais il n'est pas clair si la prérogative sera uniquement liée au traitement en local.