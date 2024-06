Il n'y a pas grand doute que des nouveautés IA sont en préparation pour l'iPhone avec iOS 18. Toujours mystérieusement extrêmement bien informé, Mark Gurman de Bloomberg a déjà évoqué plusieurs d'entre elles qui peuvent aussi faire office de rattrapage par rapport à la concurrence.

Apple jouerait sur deux tableaux avec un traitement en local grâce aux capacités de ses puces dans ses appareils et via le cloud pour les tâches plus avancées d'IA générative. Le groupe de Cupertino aurait noué un partenariat avec OpenAI pour l'intégration de son chatbot et de sa technologie dans iOS, tandis que des discussions seraient toujours en cours avec Google pour le recours ultérieur à Gemini.

Dans le cadre d'une exécution s'appuyant sur le cloud qui implique le transfert de données personnelles vers des serveurs distants, Apple aurait une protection faisant appel à la Secure Enclave de ses puces. Initialement grâce à des puces M2 Ultra équipant des serveurs dans les data centers. Une stratégie qui permettrait à Apple de mettre en avant ses garanties en matière de vie privée.

Vers un nouveau Siri

Cette vague IA chez Apple ne ferait pas l'économie de Siri. Une mise à niveau d'ampleur pour l'assistant virtuel et vocal, afin de décupler ses possibilités… et lui octroyer une utilité accrue. Globalement, Siri bénéficierait d'un contrôle et d'une navigation avec plus précision sur un iPhone.

Bloomberg cite l'ouverture de documents individuels, le déplacement d'une note dans un autre dossier, l'envoi ou la suppression d'un e-mail, l'ouverture d'une application particulière dans Apple News, l'envoi d'un lien web par e-mail, la possibilité de demander à Siri de résumer un article.

Par le biais de l'IA pour une analyse de l'activité sur l'iPhone, des fonctions sous le contrôle de Siri seraient activées automatiquement en vue de la reproduire. Dans un premier temps, Apple concentrerait ses efforts sur ses propres applications et pour la prise en charge de centaines de commandes différentes.

Un moyen de doper le renouvellement de l'iPhone ?

D'après Bloomberg, le nouveau Siri ne sera pas effectif dès la sortie d'iOS 18, mais à la suite d'une mise à jour du système d'exploitation l'année prochaine. Au début, Siri traiterait une commande à la fois, même si Apple prévoirait la possibilité d'enchaîner les commandes.

Un point qui fâche est que de nombreuses fonctionnalités IA sur l'appareil et des améliorations pour Siri nécessiteraient un iPhone 15 Pro ou plus, tandis qu'une puce M1 au minium serait nécessaire sur iPad et Mac.