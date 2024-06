En dévoilant Apple Intelligence et son intégration de l'IA générative pour l'iPhone, l'iPad et le Mac via iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, Apple a également officialisé un partenariat avec OpenAI qui concerne ChatGPT.

Alimenté par GPT-4o, l'expertise de ChatGPT pourra être sollicitée dans le cadre de la refonte de Siri. Avec approbation préalable, des questions, des documents ou des photos pourront être envoyés à ChatGPT et Siri présentera les réponses obtenues.

ChatGPT sera aussi disponible dans les outils d'écriture d'Apple et à l'échelle du système d'exploitation. Les utilisateurs pourront recevoir l'aide de ChatGPT pour générer du contenu concernant ce qu'ils écrivent, en plus de générer des images dans divers styles.

Pas du goût du revanchard Elon Musk

" Nous sommes ravis de nous associer à Apple pour apporter ChatGPT à leurs utilisateurs d'une nouvelle manière. Apple partage notre engagement en matière de sécurité et d'innovation, et ce partenariat s'aligne sur la mission d'OpenAI qui consiste à rendre l'IA avancée accessible à tous. "

Ce partenariat entre Apple et OpenAI n'a pas manqué de faire réagir Elon Musk qui nourrit une haine viscérale à l'encontre d'OpenAI. Elon Musk a participé à la création d'OpenAI en tant qu'association à but non lucratif, avant de partir et d'accuser OpenAI d'avoir trahi sa promesse.

Pour Elon Musk, OpenAI devait agir pour le bien de l'humanité et dans une démarche open source. Des responsables d'OpenAI ont toutefois mis en balance la rancune du patron de Tesla, SpaceX et fondateur de xAI à la suite d'un refus de fusionner OpenAI avec Tesla.

Elon Musk dans l'outrance

" Si Apple intègre OpenAI au niveau du système d'exploitation, alors les appareils Apple seront interdits dans mes entreprises. C'est une violation inacceptable de la sécurité ", a écrit Elon Musk sur X, jusqu'à évoquer ce qu'il qualifie de logiciel espion effrayant. " Les visiteurs devront faire vérifier leurs appareils Apple à l'entrée, où ils seront stockés dans une cage de Faraday. "

" Apple n'a aucune idée de ce qui se passe réellement une fois que vos données sont confiées à OpenAI ", assène encore Elon Musk. " Il est tout à fait absurde qu'Apple ne soit pas assez intelligent pour créer sa propre IA, mais qu'il soit en quelque sorte capable de garantir qu'OpenAI protégera votre sécurité et votre vie privée ! "

La réaction épidermique d'Elon Musk fait fi des précautions longuement mises en avant par Apple, d'autant que ChatGPT demeure une option et que d'autres modèles d'IA tiers (hormis GPT-4o) devraient être pris en charge. Qui plus est, ce n'est pas une intégration de ChatGPT dans le système d'exploitation même.

" Des protections de confidentialité sont intégrées lors de l'accès à ChatGPT dans Siri et les outils d'écriture. Les requêtes ne sont pas stockées par OpenAI et les adresses IP des utilisateurs sont masquées ", indique OpenAI. À souligner que l'accès à ChatGPT sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia pourra se faire sans créer de compte, même si la connexion à un compte ChatGPT sera une possibilité.