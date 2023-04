Après la dernière mise à jour iOS 16.4, Apple va bientôt commencer à évoquer la génération suivante de son OS mobile et de la variante pour ses tablettes tactiles. L'événement développeurs annuel WWDC du mois de juin sera logiquement une nouvelle fois le temps de l'annonce de la prochaine évolution.

iOS 17, ainsi que iPadOS 17, pourraient offrir plus qu'une simple optimisation de l'actuel iOS 16 et proposer de nouvelles fonctionnalités qui ne sont cependant pas encore détaillées.

Fin de parcours pour l'iPhone 8 et l'iPhone X

Il ne s'agira donc pas seulement d'améliorer la fluidité et la stabilité du système d'exploitation mais bien de continuer de proposer de nouvelles capacités. Si la future série iPhone 15 sera aux premières loges pour profiter de iOS 17, plusieurs appareils mobiles ne seront pas éligibles.

Cette année, la limite de compatibilité devrait exclure les iPhone 8 et 8 Plus mais aussi le célèbre iPhone X qui avait contribué à introduire l'encoche sur les écrans d'iPhone.

Les premiers iPad Pro exclus

Du côté des tablettes tactiles, les modèles iPad Pro 12,9 et 9,7 de première génération ne pourront pas bénéficier de iPadOS 17, de même que l'iPad de 5ème génération.

Selon le site MacRumors, l'abandon de ces modèles serait lié à un vulnérabilité non patchable présente sur les puces Apple A11 Bionic et antérieures qui permet leur jailbreak, même si la liste de compatibilité comprend toujours les iPad et iPad Pro dotés de puces Apple A10 Fusion et Apple A10X.

La perte d'éligibilité d'un certain nombre de modèles d'iPhone et d'iPad n'est pas rare à l'annonce des nouveaux systèmes d'exploitation mobiles d'Apple, la firme cherchant à conserver une certaine cohérence entre hardware et software.