C'est une mise à jour qui corrige. Apple vient de déployer la première mise à jour majeure de ses nouveaux OS : iOS 26.1, iPadOS 26.1 et macOS Tahoe 26.1. Après plusieurs semaines de bêta, cette version finale répond directement aux principales critiques des utilisateurs.

En tête de liste : le design controversé "Liquid Glass" reçoit un correctif crucial pour la lisibilité, et l'iPad récupère une fonction multitâche adorée.

Qu'est-ce qui change pour le design "Liquid Glass" ?

C'était la principale plainte. Le design "Liquid Glass" d'iOS 26, bien que moderne, a causé des maux de tête à de nombreux utilisateurs à cause de sa transparence excessive. Apple a écouté.





iOS 26.1 introduit un nouveau réglage dans "Affichage et luminosité". Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre le look "Clair" (transparent) par défaut ou un nouveau look "Teinté" (Tinted). Ce mode "Teinté" augmente l'opacité, réduit la transparence et améliore grandement le contraste, rendant le texte plus lisible. Une victoire pour l'accessibilité.

Le multitâche Slide Over est-il de retour sur iPad ?

Oui, et c'est l'autre grosse surprise. Apple avait supprimé le multitâche "Slide Over" avec iPadOS 26, provoquant la colère de nombreux utilisateurs "power users". La version 26.1 le réintroduit, mais avec une petite modification.

Il ne gère plus qu'une seule app en superposition (une par écran, si vous avez un écran externe). Cependant, cette fenêtre Slide Over peut désormais être redimensionnée à n'importe quelle taille, comme une fenêtre classique. C'est un retour apprécié, même s'il est légèrement différent.

Quels sont les autres ajouts notables ?

Apple a peaufiné de nombreux détails. L'alarme de l'iPhone est corrigée : le bouton "Arrêter" nécessite désormais un geste de glissement ("Slide to Stop"), similaire au déverrouillage historique, pour éviter de l'éteindre par accident le matin.





Les podcasteurs apprécieront les améliorations de "Local Capture" (enregistrement local), qui permet enfin d'ajuster le gain des micros USB et de choisir un emplacement de sauvegarde. Apple Intelligence s'étend aussi à 8 nouvelles langues (Danois, Néerlandais, Suédois...) et Live Translation pour les AirPods gère le Japonais, Coréen et Chinois.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment activer le mode "Teinté" de Liquid Glass ?

Allez dans Réglages > Affichage et luminosité > Liquid Glass. Vous pourrez y choisir entre "Clair" (par défaut) et "Teinté" (plus opaque).

Le nouveau Slide Over est-il identique à l'ancien ?

Non. Il est de retour, mais il ne gère plus qu'une seule app à la fois (une par écran, si vous utilisez un écran externe). En contrepartie, la fenêtre peut être redimensionnée librement.

Quelles sont les autres mises à jour ?

macOS Tahoe 26.1 reçoit aussi le réglage "Teinté". watchOS, tvOS et visionOS ont également reçu des mises à jour 26.1, mais elles contiennent principalement des corrections de bugs.