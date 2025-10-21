Pour les développeurs, Apple publie la quatrième version bêta d'iOS 26.1, iPadOS 26.1 et macOS 26.1. Une nouveauté est l'introduction d'un paramètre permettant de personnaliser l'apparence de l'interface Liquid Glass, le design phare lancé avec la version 26 des systèmes d'exploitation d'Apple.

Comment fonctionne ce nouveau réglage ?

Le nouveau paramètre est accessible sur iPhone et iPad via l'application Réglages, dans le menu " Affichage et luminosité ", puis dans une nouvelle section Liquid Glass. Sur Mac, il se trouve dans le menu " Apparence " des réglages pour le système.

L'option est binaire et ne propose pas de curseur de réglage. L'utilisateur a le choix entre " Transparent " et " Teinté ". Apple décrit comme suit les deux choix : " Choisissez l'apparence de Liquid Glass que vous préférez. ' Transparent ' révèle le contenu qui se trouve en dessous. ' Teinté ' augmente l'opacité et ajoute du contraste. "

L'activation de la seconde option rend donc les notifications, les menus et les divers éléments d'interface moins transparents.

Pourquoi Apple a-t-il ajouté cette option ?

Depuis son introduction, le design Liquid Glass a suscité des réactions partagées. Si beaucoup ont salué sa modernité, certains utilisateurs ont signalé des problèmes de lisibilité, notamment avec les notifications sur l'écran de verrouillage ou les contrôles de navigation dans des applications.

Face à cette réponse potentiellement clivante, Apple a choisi de céder une partie du contrôle aux utilisateurs. Un petit " rétropédalage " assez rare du côté du groupe de Cupertino, même si de gros efforts ont été faits ces dernières années en matière de personnalisation.

iOS 26.1 sans doute à la fin du mois

La préférence de l'utilisateur s'appliquera de manière globale sur l'appareil. Le choix entre " Transparent " et " Teinté " affectera non seulement les applications natives d'Apple, mais aussi toutes les applications tierces qui ont correctement implémenté le design Liquid Glass.

Une version bêta publique d'iOS 26.1 devrait être disponible dans les prochains jours, avant un déploiement en version stable d'ici la fin de ce mois.