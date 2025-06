Pour iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, ainsi que tvOS 26, l'uniformisation ne tiendra pas seulement au numéro de version. Un nouveau design portant le nom de Liquid Glass va dépoussiérer l'interface.

« Il s'agit de notre plus grande refonte en matière de design. » S'étendant à toutes ses plateformes, Apple décrit Liquid Glass comme translucide, attrayant et dynamique. Avec une inspiration visionOS, il est question de créer une harmonie visuelle entre les plateformes, tout en maintenant l'unicité de chaque système d'exploitation.

Selon Apple, Liquid Glass imite les qualités optiques du verre et les associe à une impression de fluidité. Un objectif central reste cependant de mettre davantage en valeur le contenu et de rendre l'expérience utilisateur plus intuitive.

Liquid Glass des petits aux gros éléments

Dans iOS 26, les barres d'onglets se réduisent lorsque l'utilisateur fait défiler une page, puis s'agrandissent dès qu'il fait défiler l'écran vers le haut. Dans iPadOS 26 et macOS 26 (Tahoe), les barres latérales réfractent le contenu sous-jacent, tout en reflétant le contenu et le fond d'écran environnant.

Les éléments de design remis à neuf se retrouvent au sein d'expériences inédites avec les applications Camera, Photos, Safari, FaceTime, Apple Music et Apple Podcasts. Sachant que les développeurs d'applications auront leur partition à jouer en adoptant Liquid Glass.

Apple insiste sur le fait que Liquid Glass touche les plus petits éléments avec lesquels les utilisateurs interagissent quotidiennement (boutons, commutateurs, curseurs, texte, commandes multimédias), et jusqu'à des éléments plus grands.

Apple tourne une nouvelle page

Sur l'écran d'accueil et le bureau, le Dock, les icônes des applications et les widgets ont tous droit à un traitement Liquid Glass. Des éléments se transforment par ailleurs dynamiquement pour proposer plus d'options ou faciliter la navigation.

Avec l'écran de verrouillage, l'heure est même conçue en s'appuyant sur Liquid Glass et s'adapte pour s'intégrer derrière le sujet des photos en fonds d'écran. Grâce aux scènes spatiales, c'est un effet 3D pour les fonds d'écran en maniant l'iPhone.

« iOS 7 a inauguré un design simplifié, reposant sur différentes couches, des animations fluides et de nouvelles couleurs », indique Apple pour qui Liquid Glass permet d'écrire « une nouvelle page de l'histoire de nos logiciels ».