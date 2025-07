La dernière version bêta d’iOS 26 apporte son lot de nouveautés. L'une d'elles fait actuellement réagir. Elle est en lien avec une fonctionnalité de sécurité pour FaceTime et peut surprendre.

L'application est en capacité de mettre en pause un appel vidéo si elle détecte qu'un participant commence à se dévêtir. Cette intervention automatique soulève logiquement des questions.

Une mise en pause pour contenu sensible

Lorsqu'une scène de nudité est perçue par l'algorithme, la conversation vidéo et audio est instantanément gelée. Un message d'avertissement s'affiche alors à l'écran : « L'audio et la vidéo sont en pause car vous pourriez montrer quelque chose de sensible. Si vous vous sentez mal à l'aise, vous devriez mettre fin à l’appel. »

L'utilisateur a ensuite le choix de reprendre l'appel ou d'y mettre définitivement fin. Il faut préciser que cette option, baptisée « Avertissement de contenu sensible » est désactivée par défaut. Pour l'activer, il faut se rendre dans les réglages de FaceTime.

Une fonction pour les enfants… qui touche les adultes ?

À l'origine, la mesure de protection a été annoncée par Apple dans le cadre de ses outils destinés aux comptes enfants et pour aider les parents. L'objectif est de protéger les mineurs d'une exposition à des contenus inappropriés.

« Sécurité des communications s'étend pour intervenir lorsque de la nudité est détectée au sein d'appels vidéo FaceTime et pour flouter les éléments comportant de la nudité dans les Albums partagés de Photos », avait indiqué Apple.

Dans la version bêta actuelle d'iOS 26, la fonctionnalité semble s'appliquer à tous les comptes, y compris ceux des adultes consentants. Des critiques y voient une forme de censure et une intrusion de la part d'Apple dans leurs conversations privées.

Vos appels sont-ils espionnés par Apple ?

Face à l'inquiétude grandissante et la question centrale de la confidentialité, une page d'aide d'Apple apporte une réponse au sujet de la fonctionnalité Sécurité des communications. Pas de surprise, le système repose sur du machine learning qui opère directement sur l'appareil.

L'analyse des images se fait en local, sur l'iPhone de l'utilisateur, et aucune donnée n'est envoyée aux serveurs d'Apple. Le groupe de Cupertino n'a donc aucun accès au contenu des appels et n'est même pas informé qu'une détection a eu lieu.