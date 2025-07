La prochaine mise à jour majeure d'iOS s'annonce avec un goût amer pour les utilisateurs dans l'Union européenne. Apple confirme que plusieurs fonctionnalités d'iOS 26 et de macOS 26 ne seront pas disponibles dans l'UE lors de leur déploiement cet automne. C'est un bras de fer réglementaire qui se joue avec la Commission européenne.

Les fonctionnalités qui passent à la trappe

Le premier grand absent se trouve dans Apple Plans. Le service de cartographie devait s'enrichir d'un historique automatique des lieux visités, une sorte de journal de bord des déplacements. Une autre amélioration attendue, capable d'apprendre des trajets favoris pour prévenir des bouchons, est également mise sur la touche.

Mais la liste ne s'arrête pas là. Sur Mac, l'intégration des « Activités en direct » de l'iPhone dans la barre de menus de macOS 26 est reportée. Cette fonction est directement liée au service iPhone Mirroring, que la firme de Cupertino n'a toujours pas activé en Europe.

De même, la fonction d'assistance à distance via FaceTime, pratique pour dépanner un proche, reste bloquée sur le territoire de l'Union européenne et plus exactement l'Espace économique européen.

La sécurité, le bouclier d'Apple

Pour justifier ces retards, Apple met en avant des préoccupations de sécurité et de confidentialité.

Lors d'un atelier à Bruxelles, Kyle Andeer, vice-président des affaires juridiques d'Apple, a déclaré (The Wall Street Journal) : « Nous avons déjà dû prendre la décision de retarder la sortie de produits et de fonctionnalités annoncés ce mois-ci pour nos clients de l'UE. La sécurité des utilisateurs pourrait être compromise si l'entreprise est obligée d'ouvrir son écosystème à des concurrents. »

Apple estime que les exigences du DMA (Digital Markets Act) l'obligent à créer des failles potentielles dans son écosystème. Une vision que les régulateurs européens ne partagent pas forcément.

Un air de déjà-vu pour les utilisateurs

Cette situation n'est pas une première. Les utilisateurs européens commencent à s'habituer à recevoir les nouveautés Apple avec plusieurs mois de retard, comme ce fut le cas pour Apple Intelligence.

Reste que le DMA ne fait pas que retirer des fonctions. La législation européenne force aussi Apple à intégrer des nouveautés comme la prise en charge de la norme Wi-Fi Aware ou un outil, développé avec Google, pour faciliter le transfert des eSIM d'un iPhone vers un appareil Android.

Le bras de fer entre Apple et la Commission européenne est loin d'être terminé, et les utilisateurs européens se retrouvent au milieu.