Aujourd'hui, les commerçants nous proposent de belles offres. La tablette iPad Air, siglée Apple, avec une belle promotion et un PC portable pour jouer aux jeux vidéo Asus ainsi qu'un casque sans fil JBL sont aussi à petit prix.

Commençons avec la tablette Apple iPad Air 5. Cet appareil de renom est doté d'un écran tactile de 10,9" Liquid Retina IPS. Il affiche une capacité de stockage de 64 Go et possède la compatibilité WiFi. Équipée de la fameuse puce M1, cette tablette ne risque pas de vous décevoir.

Cette tablette Apple iPad Air 5 est vendue 659,99 € au lieu de 899,99 € soit 27% de réduction immédiate chez E.Leclerc. La livraison est prévue sous 4 à 7 jours pour pas un centime de plus.





Continuons avec le PC portable Asus TUF F15 TUF506HE-HN306W. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" IPS à un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 11400H et d'une carte graphique GeForce RTX 3050 Ti, couplés à 16 Go de mémoire vive (RAM) en DDR4 3200 MHz. Windows 11 est installé d'origine, sur son disque SSD NVMe M.2 de 512 Go.

Ce PC portable Asus TUF F15 TUF506HE-HN306W est proposé à 799,99 € au lieu de 1399 € soit -43% chez Rue du commerce. Comptez 2,99 € pour la livraison dans un délai de 24 heures.





Enchainons avec le casque sans fil JBL Tune 710 BT. Ce casque circum-aural affiche une autonomie de 50 heures et intègre un micro ainsi qu'une puce gérant le Bluetooth. Il est doté de la technologie sonore JBL Pure Bass et est compatible avec les assistants vocaux les plus connus. Sa charge rapide lui permet de vous donner 3 heures d'écoute pour seulement 5 min de recharge.

Ce casque sans fil JBL Tune 710 BT est vendu 49,99 € au lieu de 79,99 €, soit 37% de ristourne chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





