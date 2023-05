Les panneaux solaires sont de plus en plus populaires, car ils sont capables de produire de l'énergie en toute autonomie. Cette source d'énergie passive est efficace pour lutter contre les pannes de courant, et vous aide également à réduire votre facture d'électricité.

Comment fonctionne un panneau solaire ?

Les panneaux solaires sont souvent utilisés en combinaison avec une centrale électrique pour former une installation qui fournit de l'énergie verte. Les cellules photovoltaïques captent la lumière du soleil tout au long de la journée, principalement le matin et l'après-midi, et même lorsqu'il y a des nuages, afin de convertir la force du soleil en électricité utilisable.

Le convertisseur du générateur solaire joue un rôle essentiel dans ce processus. Il transforme le courant continu (CC) produit par les panneaux solaires en courant alternatif (CA ou AC), qui est le type de courant utilisé dans nos systèmes électriques standard. Ce courant alternatif peut ensuite être injecté dans le réseau électrique, contribuant ainsi à l'alimentation en électricité de manière générale. Alternativement, il peut être utilisé directement pour alimenter des appareils gourmands en énergie, tels que des appareils électroménagers, des équipements électroniques, ou encore être stocké dans des batteries pour une utilisation ultérieure lorsque la production solaire est réduite, comme la nuit, par exemple.

Ce processus permet d'utiliser l'énergie solaire renouvelable et propre pour réduire la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et minimiser l'impact environnemental associé à la production d'électricité.

Quelles sont les performances du PV420 ?

Le dernier né, en termes de panneau solaire chez BLUETTI, utilise des cellules monocristallines qui lui offrent une puissance solaire pouvant aller jusqu'à 400 W. Selon les données du constructeur, il est capable de capter environ 2 kWh en 6 heures d'exposition. Son taux de conversion est, au maximum, de 23,4%.

L'inclinaison du module photovoltaïque est importante afin de récupérer au maximum les rayons du soleil et, par conséquent, produire davantage d'énergie. Et ça tombe plutôt bien, car le PV420 est doté d'une béquille de réglage pouvant incliner le panneau de 15 à 55°.

Le panneau solaire est pliable, et vous pouvez très facilement le transporter où que vous alliez, notamment grâce à ses dimensions de 975 x 660 mm une fois plié. Vous pouvez l'installer sur tout type de support, sur la pelouse, le béton, la terre et bien d'autres, à partir du moment où vous le placez face au soleil (exposition plein Sud étant une très bonne solution, car l'installation profitera du soleil tout au long de la journée).

Compatibilité et disponibilité

Ce panneau solaire pliant est compatible avec la large gamme de stations d'énergie et de batteries d'extension de la marque BLUETTI comme, pour ne cite qu'eux, l'AC200P, AC200MAX, AC500, EB150, EB240 et bien d'autres à partir du moment ou celle-ci est dotée de connecteur électrique MC4.

Ce panneau solaire PV420 est déjà disponible au prix de 999 € sur le site officiel BLUETTI. De plus, vous bénéficiez de la livraison gratuite.





