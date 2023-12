Les smartphones pliants sont sur le marché depuis 2019 de même que quelques modèles de PC portables tentant l'aventure d'un format hybride entre PC et tablette avec une grande souplesse d'usage revendiquée.

Les acteurs du marché entrent petit à petit sur ce nouveau segment qui n'est finalement pas qu'un effet de mode ponctuel et les regards se tournent donc logiquement vers Apple, à la recherche d'une fenêtre de tir pour entrer sur le marché des appareils pliants.

Des brevets ont été déposés et des rumeurs circulent concernant une possible entrée de la firme de Cupertino dans ce champ du pliable, avec une orientation vers un premier produit qui serait non pas un iPhone mais d'abord un iPad pliant.

Migration vers l'OLED d'abord

Apple ne dit bien sûr rien de ses projets mais une rumeur récente affirmait que le projet d'iPad avec affichage pliable avançait bien, avec un gros travail sur un élément clé de ce type d'appareil : la charnière.

Un mois plus tard, le "projet qui avance vite" et laissait espérer un lancement potentiel en 2025 ne semble plus si sûr. Selon le Nikkei Asia, Apple privilégierait la migration de ses appareils vers des écrans OLED avant de se lancer dans un appareil pliant.

Cela devrait commencer avec de nouvelles tablettes iPad Pro profitant d'une puce Apple M3 et d'un écran OLED venant remplacer le LCD ou le Mini-LED de l'iPad Pro 12,9 dès le printemps 2024.

Pour un MacBook OLED, cela prendrait plus de temps et le calendrier aurait dévié au second semestre 2025, peut-être d'abord avec un MacBook Air.

Un projet après l'autre

Un premier produit Apple avec écran pliable n'arriverait donc qu'après ces évolutions, soit fin 2025 soit en 2026 au mieux et la firme n'en serait qu'à l'évaluation de la possibilité d'en fabriquer un, ce qui suggère que le projet est encore assez flou et non prioritaire.

La firme a déjà beaucoup à faire pour convaincre du bien-fondé de son futur casque Apple Vision Pro de réalité mixte et de sa capacité à transformer l'usage de l'informatique au quotidien.

Se laisser du temps pour un produit pliant peut permetre de voir venir et de mieux identifier les scénarios d'usage capables d'en tirer le meilleur parti, au-delà du simple effet whaou.