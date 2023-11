Dévoilé en juin 2023 comme une prochaine grande rupture technologique digne de l'iPhone, le casque de réalité mixte Apple Vision Pro est encore largement un produit plus virtuel que réel, et ce pour un moment.

Fruit de technologies nouvelles complexes à intégrer, il reste difficile à produire et n'est toujours pas disponible. Selon les rumeurs, il n'arriverait au mieux qu'au premier semestre 2024 et dans des quantités limitées qui imposeront un système de réservation préalable.

Apple disposerait d'un volume de 400 000 unités au lancement (aux Etats-Unis uniquement dans un premier temps) mais viserait une production de 1 million d'unités en 2024. Cela irait mieux ensuite avec la capacité de livrer 10 millions d'exemplaires d'ici 2026.

Elitiste au départ...et à l'arrivée ?

A 3500 dollars l'unité, cette première génération du casque Apple Vision Pro ne sera pas pour tout le monde et il reste à voir si la firme à la pomme parviendra à lancer un modèle plus abordable dans des délais raisonnables pour créer une traction sur le marché et un intérêt du grand public capable de générer du volume et d'installer le produit dans le paysage.

L'Apple Vision Pro coûterait 1700 dollars à produire (composants et assemblage, hors tous les autres coûts) et comporterait 60% de composants d'origine chinoise, à peu près comme la gamme iPhone 15.

Une version allégée de cette première génération de casque de réalité mixte pourrait faire son apparition en 2025 en jouant sur la qualité d'écran et la puissance du processeur pour en abaisser un peu le prix, mais cela restera sans doute un gadget premium. Et certains analystes doutent déjà de son existence.

En attendant de faire ses preuves

Ce n'est ensuite que vers 2027 ou 2028 qu'une deuxième génération du casque Apple Vision Pro serait proposée en profitant des avancées techniques disponibles d'ici là.

La partie logicielle et les applications auront un grand rôle à jouer pour faire éventuellement adopter ce type de matériel situé à la frontière entre le gadget de divertissement et le remplaçant productif de l'ordinateur

Tout semble donc indiquer que le démarrage de cette nouvelle catégorie de produit sera très progressif et qu'il devra faire les preuves de ses potentialités, loin de l'émerveillement immédiat et accessible de l'iPhone à son lancement en 2007.