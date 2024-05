Au mois de mars dernier, les iPhone reconditionnés ont fait un retour inattendu sur la boutique d'Apple en France. Ils y étaient absents depuis deux ans et demi.

Ce retour a eu lieu avec des iPhone 13, iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 mini reconditionnés pour des remises allant de 15 % à 25 %. Une proposition moins généreuse que par le biais d'acteurs spécialisés dans le reconditionnement.

L'iPhone 13 Pro s'est ensuite ajouté à la liste qui comprend désormais des modèles reconditionnés d'iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. L'iPhone 14 Plus fait pour le moment exception. Une déclinaison trop peu appréciée de l'iPhone 14 ?

Des réductions de prix de 14 % à 17 %

Pour l'iPhone 14 reconditionné sur la boutique d'Apple et par rapport au prix du neuf, les réductions oscillent entre 14 % et 17 %.

" Tous les appareils reconditionnés sont emballés dans une nouvelle boîte avec l'ensemble des accessoires et câbles. Les matériaux et composants de qualité supérieure que renferme un iPhone reconditionné lui assurent une deuxième vie et réduisent son impact sur l'environnement ", indique Apple.

Les modèles d'iPhone reconditionnés comprennent une nouvelle batterie et profitent d'une garantie d'un an.