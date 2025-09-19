C'est le grain de sable dans la mécanique parfaitement huilée du lancement des nouveaux iPhone. Alors que les premiers tests des iPhone 17 Pro Max et iPhone Air sont globalement positifs, un défaut matériel ou logiciel pour le moins embarrassant a été mis en lumière.

Dans des conditions de forte luminosité, notamment face à des écrans LED, l'appareil photo peut produire des images gâchées par des artefacts noirs. Un problème qu'Apple a été contraint de reconnaître à la veille de la commercialisation de ses nouveaux fleurons.

Dans quelles conditions ce bug apparaît-il ?

Le défaut a été identifié par le journaliste Henry T. Casey de CNN lors d'un test en conditions réelles pendant un concert. En photographiant la scène, il a remarqué que sur environ une photo sur dix, des "portions noircies", des boîtes et des "gribouillis" blancs apparaissaient sur les images capturées par l'iPhone 17 Pro Max et l'iPhone Air.

Le problème semble se manifester spécifiquement lorsque des écrans LED très lumineux sont directement dans le champ de l'objectif, une situation de plus en plus courante dans les concerts, les événements sportifs ou même en milieu urbain.

Quelle est la réponse officielle d'Apple ?

Interrogée par CNN, la firme de Cupertino n'a pas tardé à réagir, confirmant l'existence du bug. Selon un porte-parole, il s'agit d'un problème qui "peut se produire dans des cas très rares lorsqu'un écran LED est extrêmement brillant et éclaire directement l'appareil photo".

Plus important encore, Apple affirme avoir déjà identifié un correctif et prévoit de le déployer "dans une future mise à jour logicielle". Une communication rapide qui vise à rassurer les premiers acheteurs, mais qui soulève des questions sur les tests de contrôle qualité en amont.

Que doivent faire les utilisateurs en attendant le correctif ?

Pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. Le bug étant intermittent et lié à des conditions de lumière très spécifiques, la plupart des utilisateurs ne le rencontreront peut-être jamais.

Cependant, pour ceux qui prévoient de photographier des scènes avec de grands écrans LED, la seule parade est la patience. Apple n'a pas précisé quelle version d'iOS contiendra le correctif, mais il est vivement conseillé d'installer les prochaines mises à jour dès leur disponibilité. En attendant, ce défaut reste une ombre au tableau pour un appareil photo présenté comme l'un des points forts de cette nouvelle génération d'iPhone.

Foire Aux Questions (FAQ)

Tous les modèles d'iPhone 17 sont-ils concernés ?

Le bug a été spécifiquement identifié sur l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro Max lors des premiers tests. Apple n'a pas précisé si les autres modèles de la gamme, comme l'iPhone 17 et 17 Pro, sont également affectés, mais la nature logicielle du correctif suggère que la faille pourrait être présente sur toute la gamme.

Quand le correctif sera-t-il disponible ?

Apple n'a pas donné de calendrier précis, se contentant d'évoquer "une future mise à jour logicielle". Il est probable que la correction soit intégrée dans une version mineure, comme iOS 26.0.1 ou iOS 26.1, qui pourrait arriver dans les prochaines semaines pour résoudre les premiers bugs de jeunesse.

S'agit-il d'un problème matériel ou logiciel ?

Le fait qu'Apple promette un correctif via une mise à jour logicielle indique très fortement qu'il s'agit d'un problème de traitement de l'image et non d'un défaut des capteurs ou des objectifs. Le logiciel de l'appareil photo interprète mal les données provenant des scènes à très haute luminosité, créant ainsi ces artefacts visuels.