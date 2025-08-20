Le lancement de l’iPhone 17 marque une étape majeure dans la stratégie industrielle d’Apple. Pour la première fois, toute la gamme destinée au marché américain sera assemblée en Inde, un signal fort de la volonté du groupe de réduire sa dépendance historique à la Chine.

Cette évolution traduit à la fois des choix géopolitiques, économiques et logistiques visant à sécuriser l’approvisionnement d’un produit phare tout en minimisant les coûts liés aux droits de douane imposés par Washington.

Une diversification géographique attendue

La fabrication d’iPhone en dehors de la Chine n’est pas une nouveauté, mais le passage à une production complète de la gamme américaine de l’iPhone 17 en Inde constitue un tournant.

Jusqu’ici, l’Inde ne produisait que certains modèles ou des quantités limitées. Désormais, le pays assure l’assemblage de tous les smartphones, des versions standards aux déclinaisons Pro.

Cette réorganisation répond à une problématique récurrente pour Apple : atténuer son exposition aux tensions commerciales entre Pékin et Washington. Les usines chinoises continuent de jouer un rôle central dans la production mondiale, l’iPhone 17 y étant aussi fabriqué. Mais l’équilibre change, car l’Inde devient pour la première fois un pilier à part entière du réseau d’assemblage.

Un moyen d’éviter les coûts liés aux droits de douane américains

Depuis plusieurs années, les tensions commerciales sino-américaines entraînent des mesures tarifaires pesant sur les produits électroniques fabriqués en Chine. Apple, dont l’iPhone représente une part colossale des revenus, risquait d’en supporter directement les conséquences. Pour contenir cet impact, l’entreprise a multiplié les investissements dans des sites de production alternatifs.

En choisissant l’Inde comme centre de fabrication pour les exemplaires destinés aux États-Unis, Apple contourne une partie de ces coûts supplémentaires. Cela permet de préserver le prix public des appareils tout en maintenant ses marges.

Pour les consommateurs, cette stratégie limite mécaniquement une éventuelle hausse du prix de l’iPhone 17, déjà attendu comme l’un des modèles les plus sollicités de la rentrée.

L’Inde, nouvel axe stratégique pour Apple

Au-delà des considérations tarifaires, Apple semble vouloir renforcer ses positions sur le marché indien lui-même, l’un des plus dynamique au monde en matière de smartphones.

En massifiant la production locale, l’entreprise se rapproche de ses futurs clients et bénéficie des incitations gouvernementales mises en place par New Delhi pour attirer les investissements étrangers.

Les bénéfices sont multiples, de la réduction des délais logistiques à la création d'emplois locaux, tout en renforçant les liens avec un gouvernement indien ravi de voir émerger des sites de production sur son territoire.

Un équilibre fragile entre Chine et Inde

Les capacités industrielles de Shenzhen, Zhengzhou et d’autres sites en Chine demeurent incontournables. Les assemblages y bénéficient déjà d’une infrastructure éprouvée et d’une main-d'œuvre disponible. C’est pourquoi Apple n’a pas fermé ses usines chinoises, mais les fait fonctionner en parallèle de ses sites indiens.

Cette cohabitation révèle une stratégie de diversification prudente. En cas de perturbations politiques, logistiques ou douanières dans l’un des deux pays, Apple peut s’appuyer sur l’autre.

Intérieur d'un iPhone (credit : iFixit)

L’Inde sert à bénéficier de coûts plus faibles et d’un accès facilité au marché américain, tandis que la Chine continue de jouer le rôle de centre industriel incontournable. Selon certains analystes, cette approche constitue un modèle hybride permettant à Apple de répondre rapidement aux fluctuations géopolitiques.

Toutefois, l'Inde, en refusant de se plier aux tarifs douaniers imposés par Donald Trump, est en position délicate vis à vis du nouveau gouvernement américain. Il reste donc à voir si elle ne risque pas de subir des tarifs douaniers élevés dans un contexte de tensions géopolitiques et de liens avec le pétrole russe acheminé par sa flotte fantôme.

Quels impacts pour le futur de l’iPhone ?

Ce choix de l'Inde pourrait redessiner les futures générations d’iPhone. Si la production indienne répond aux exigences de qualité et de cadence fixées par Cupertino, d’autres produits de la marque pourraient suivre le même chemin. Cela concernerait potentiellement les iPads ou certains accessoires, notamment pour consolider la présence d’Apple dans la région Asie-Pacifique.

Pour le moment, les consommateurs américains seront les premiers à recevoir exclusivement des modèles produits en Inde. Cela ouvre la voie à une nouvelle ère dans la répartition industrielle d’Apple, où la dépendance à la Chine ne disparaît pas, mais perd de son caractère hégémonique.

Il reste aussi à voir comment adapter la stratégie de la firme de Cupertino aux exigences de relocalisation de la production des produits électroniques sur le sol américain tel que voulu par Donald Trump.

Les relations entre Tim Cook et la Maison Blanche ont été tendues ces derniers mois, avec une pression assez forte pour forcer Apple à modifier ses pratiques. Donald Trump avait déjà affiché son mécontentement à l'annonce des projets d'Apple en Inde.