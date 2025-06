Le 22 juin 2025, le leaker Majin Bu a publié la photo de ce qui serait un composant interne du futur iPhone 17 Pro : une plaque thermique en cuivre. Cette fuite vient jeter de l'huile sur le feu d'une rumeur persistante. Après des années à se reposer sur un refroidissement passif, Apple serait enfin sur le point d'adopter une chambre à vapeur pour ses futurs smartphones haut de gamme. Une petite révolution pour éviter la surchauffe.

Qu'est-ce qu'une chambre à vapeur et pourquoi est-ce important pour l'iPhone ?

C'est une technologie de refroidissement bien plus efficace que les simples feuilles de graphite utilisées par Apple jusqu'à présent. Une chambre à vapeur est une petite plaque métallique scellée qui contient une infime quantité de liquide. Lorsque le processeur du téléphone chauffe, le liquide se transforme en vapeur. Cette vapeur se propage dans toute la chambre, répartissant la chaleur, avant de refroidir, de se condenser, et de recommencer le cycle. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la puissance des puces (comme la future A19 Pro) et les nouvelles fonctionnalités comme Apple Intelligence font de plus en plus chauffer les appareils, ce qui oblige le système à brider les performances pour éviter les dégâts.

D'où vient cette rumeur et est-elle crédible ?

La rumeur n'est pas nouvelle. Elle est même un véritable serpent de mer. Le très fiable analyste Ming-Chi Kuo l'évoquait déjà en 2021 pour l'iPhone 13, avant de la relancer pour l'iPhone 17 Pro en 2024. La nouvelle fuite, une photo du composant, vient du leaker Majin Bu. Il faut rester prudent, car sa fiabilité est jugée "mitigée". Cependant, la convergence de plusieurs sources sur plusieurs années, additionnée aux besoins croissants en refroidissement, rend cette rumeur de plus en plus crédible.

Quels iPhone seraient concernés et quand ?

Selon toutes les sources, cette technologie serait réservée aux modèles les plus chers. Seuls l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max bénéficieraient de la chambre à vapeur. Les modèles standards, l'iPhone 17 et le supposé iPhone 17 Air, conserveraient un système de refroidissement traditionnel. C'est une stratégie classique chez Apple pour différencier ses gammes. Si cette rumeur se confirme, ce serait une forme de rattrapage technologique, car de nombreux smartphones haut de gamme sous Android utilisent déjà cette solution depuis des années.

Pour plus de précisions



Comment l'iPhone est-il refroidi actuellement ?

Aujourd'hui, l'iPhone utilise un système dit "passif". Il n'y a pas de pièce mobile ou de liquide. La chaleur générée par la puce est principalement évacuée par des feuilles de graphite et par la structure même du téléphone, en métal et en verre, qui sert de grand radiateur. C'est une méthode qui atteint ses limites avec l'augmentation de la puissance.

Qu'est-ce que ça changerait pour l'utilisateur ?

Un iPhone équipé d'une chambre à vapeur serait capable de maintenir des performances de pointe beaucoup plus longtemps sans surchauffer. Les joueurs seraient les premiers à le remarquer, avec moins de ralentissements pendant de longues sessions. Le téléphone resterait aussi plus frais au toucher lors d'une utilisation intensive.

Qui est Ming-Chi Kuo ?

C'est un analyste financier pour la société TF International Securities. Il est considéré dans le monde de la tech comme l'une des sources les plus fiables et les mieux informées sur la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Ses prédictions sur les futurs produits sont très souvent exactes.