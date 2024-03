La Commission européenne a désigné Apple comme un gatekeeper (contrôleur d'accès) pour l'App Store, iOS et Safari. Depuis hier, le groupe de Cupertino doit se conformer à des obligations prévues dans le cadre du règlement européen sur les marchés numériques.

Le DMA (Digital Markets Act) doit permettre de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du numérique comme Apple. Il est à l'origine de profonds changements mis en place dans le cadre de la publication d'iOS 17.4 et applicables en Europe.

Dans le même temps, Apple publie comme prévu un rapport de conformité (PDF) afin d'expliquer les solutions adoptées pour chacune des obligations en lien avec le DMA. Un point peu évoqué jusqu'à présent concerne la portabilité des données de l'utilisateur.

Faciliter le passage à Android

" Apple développe une solution qui aide les fournisseurs de systèmes d'exploitation mobiles à concevoir des solutions plus conviviales pour transférer des données d'un iPhone vers un téléphone non-Apple ", peut-on lire. Une disponibilité est prévue d'ici l'automne 2025.

Tel un mot interdit... Android n'est jamais cité par Apple, mais c'est implicite. Le groupe n'entre pas dans les détails, si ce n'est qu'il s'agit de compléter et s'appuyer sur les options de tiers pour la migration de données entre des appareils équipés de systèmes d'exploitation différents.

Sur l'App Store et depuis 2022, Google publie une application Switch To Android (Passer à Android) pour permettre à un utilisateur d'iPhone de passer à un appareil Android avec le transfert des données. Sur Google Play, c'est une application Move to iOS (Migrer vers iOS) qui est publiée par Apple pour l'opération inverse.

Quitter Safari sur iOS

Dans son document pour le DMA, Apple précise également la création en cours d'une solution de changement de navigateur. Sur le même appareil, elle permettra " d'exporter et d'importer des données de navigation pertinentes dans un autre navigateur. " Une sortie est prévue d'ici la fin de cette année 2024 ou début 2025.

De quoi penser notamment à Safari et Google Chrome sur un iPhone. Avec iOS 17.4 et dans l'UE, un écran de choix du navigateur par défaut à fait son apparition lors de l'ouverture de Safari. D'ici mars 2025, Apple ajoutera une option dans les paramètres pour les applications de navigation.