Apple donne le coup d'envoi de la mise à jour iOS 17.4 pour l'iPhone. Elle est véritablement atypique en raison de changements qui concernent les utilisateurs dans l'Union européenne et sont en rapport avec l'entrée en vigueur du Digtal Markets Act (DMA).

Avec son système d'exploitation mobile iOS, ainsi que l'App Store en tant que service d'intermédiation et le navigateur web Safari, Apple fait partie des gatekeepers (ou grands contrôleurs d'accès) et doit se plier à de nouvelles règles anticoncurrentielles dans l'UE.

Dans le cadre d'iOS 17.4, Apple liste plusieurs mesures prises, dont le choix du navigateur par défaut au premier lancement de Safari, la possibilité d'installer des navigateurs s'appuyant sur un moteur de rendu qui n'est pas WebKit.

Seulement pour l'UE et pas pour l'iPad

Au regard des habitudes du passé, les mesures les plus spectaculaires sont le feu vert pour d'autres modes de paiement que la solution d'Apple dans les applications de l'App Store, l'installation d'applications depuis des sources autres que l'App Store.

En outre et pour des paiements sans contact avec la technologie NFC de communication en champ proche de l'iPhone, le recours à Apple Pay est relégué au rang d'une simple option. Une disposition qui pourrait inciter des banques à se détourner d'Apple Play pour favoriser leur propre solution.

Un point à souligner est que de tels changements d'ampleur ne sont pas à portée mondiale. Apple les cantonne à l'Europe (ou plus exactement l'Espace économique européen) et l'iPad (iPadOS) est exempté. Il n'est en outre pas sûr que le bouleversement attendu soit si profond dans la réalité, en raison de dispositions prises par Apple.

Pour la Coalition for App Fairness, Apple " introduit de nouvelles taxes sur les téléchargements directs et les paiements qu'il ne traite pas. " Un point de crispation est une commission Core Technology Fee de 0,50 € pour chaque première installation annuelle d'une application, au-delà du seuil d'un million d'installations.

Qui plus est, le message public d'Apple est que les changements ouvrent de nouvelles voies d'entrée à des menaces de sécurité et pour la vie privée, malgré ses protections pour réduire les risques. De quoi décourager les utilisateurs de sortir des sentiers battus...

Pour l'UE et le reste du monde avec iOS 17.4

Au-delà du DMA, iOS 17.4 signe l'autorisation des applications de cloud gaming dans l'App Store.

Les autres nouveautés sur un plan plus pratique sont la génération automatique de transcriptions d'épisodes de podcasts (Apple Podcasts), davantage de détails sur l'état de santé de la batterie (iPhone 15 et iPhone 15 Pro), des améliorations pour Siri (annoncer les messages reçus dans n'importe quelle langue, ajout des titres reconnus dans les playlists et bibliothèques Apple Music) et pour la protection contre le vol d'appareil.

De manière transparence, le protocole PQ3 pour iMessage est introduit. Pour le chiffrement de bout en bout, ce protocole de cryptographie post-quantique anticipe les futures menaces de sécurité avec un ordinateur quantique.