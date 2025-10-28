Bien que Safari soit le navigateur par défaut, près de 30% des possesseurs de iPhone lui préfèrent Google Chrome. Attirés par l'intégration de l'IA Gemini, la synchronisation facile avec leur compte Google ou encore les extensions, ces utilisateurs font un choix qu'Apple déconseille désormais fortement. La raison invoquée ? La sécurité et la protection de votre vie privée.

Pourquoi Apple attaque-t-il Chrome sur la sécurité ?

L'argument principal d'Apple est simple : Safari est conçu pour protéger votre vie privée, tandis que Chrome est conçu pour alimenter le modèle économique de Google, c'est-à-dire la publicité ciblée. Dans une nouvelle campagne de communication, la marque à la pomme met en avant une longue liste de fonctionnalités de sécurité que son concurrent ne posséderait pas.





Safari intègre nativement la "Prévention intelligente du suivi" (Intelligent Tracking Prevention) qui bloque les cookies tiers par défaut et utilise l'apprentissage automatique pour empêcher les mouchards publicitaires de vous pister de site en site. Apple insiste aussi sur le fait que son navigateur masque votre adresse IP aux traqueurs connus, une transparence que la firme oppose à la collecte de données, parfois opaque, de son rival.

L'écosystème est-il l'arme secrète d'Apple ?

Au-delà de la sécurité, Apple joue la carte de l'écosystème. La synergie entre un iPhone, un Mac et un iPad est l'atout maître de la marque. Safari s'intègre parfaitement avec des fonctions comme Handoff (commencer une tâche sur un appareil et la reprendre instantanément sur un autre) ou la synchronisation iCloud Keychain pour les mots de passe.





C'est une expérience utilisateur fluide que Chrome, malgré ses propres avantages de synchronisation Google, ne peut égaler au sein d'iOS. Apple promet également une navigation plus rapide, affirmant que les sites web se chargent 50 % plus vite sur Safari que sur Chrome, bien que cet écart tende à se réduire.

Faut-il donc désinstaller Chrome ?

Pas nécessairement. L'utilisateur doit faire un choix. Google Chrome conserve des atouts indéniables, comme une bibliothèque d'extensions plus fournie et l'intégration des derniers outils d'IA de Google. Cependant, Apple a encore renforcé la protection de Safari dans la dernière mise à jour iOS 26.





Cette version inclut une protection avancée contre le "fingerprinting" (prise d'empreinte numérique), activée par défaut pour toute la navigation. Cette technique rend votre appareil plus difficile à identifier et à suivre. Le choix est donc laissé à l'utilisateur : la puissance des services Google ou la tranquillité d'esprit de l'écosystème Apple.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi 30% des utilisateurs d'iPhone préfèrent-ils Chrome ?

Principalement pour la facilité d'utilisation s'ils ont déjà un compte Google. Cela leur permet de synchroniser leurs favoris, mots de passe, et historique de navigation entre leur PC (souvent sous Windows) et leur iPhone. L'intégration de l'IA Gemini et de Google Lens est aussi un atout majeur.

Qu'est-ce que le "fingerprinting" (prise d'empreinte numérique) ?

C'est une technique de suivi avancée utilisée par les traqueurs. Elle consiste à collecter une multitude d'informations techniques sur votre appareil (votre navigateur, vos polices de caractères, la taille de votre écran, vos extensions...) pour créer une "empreinte digitale" unique qui permet de vous identifier et de vous suivre sur le web, même sans cookies.

Safari bloque-t-il vraiment tous les traqueurs ?

Il bloque la grande majorité des traqueurs intersites connus grâce à sa fonction de "Prévention intelligente du suivi". Il bloque également les cookies tiers par défaut. Vous pouvez d'ailleurs consulter un "rapport de confidentialité" sur Safari pour voir le nombre de traqueurs bloqués sur chaque site que vous visitez.