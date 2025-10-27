À peine annoncées, les nouvelles lunettes connectées de Meta, les Ray-Ban Gen 2 ou Display, voient déjà leurs mesures de protection contournées. Un Américain, Bong Kim, a réussi à neutraliser la petite lumière LED censée alerter l'entourage lors d'un enregistrement vidéo ou d'une prise de photo. Cette manipulation transforme le gadget en un potentiel outil d'espionnage, permettant de filmer les gens à leur insu, allant contre les principes édictés par l'entreprise.

Une modification qui contourne les sécurités

Meta avait pourtant intégré une sécurité : l'enregistrement est normalement bloqué si le témoin lumineux est masqué ou obturé. Le bricolage développé par Bong Kim parvient à déjouer cette protection. L'opération, détaillée sur sa chaîne YouTube, implique de démonter la monture pour intervenir directement sur les composants électroniques gérant la LED. L'efficacité de la méthode, qui laisse les autres fonctions des lunettes intactes, a été confirmée par 404 Media.

Un service commercialisé pour 60 dollars

Loin de garder sa découverte secrète, Bong Kim a décidé de la monétiser. Il propose ses services aux détenteurs des Ray-Ban Meta à travers les États-Unis. Pour 60 dollars, les clients peuvent envoyer leurs lunettes par courrier et les recevoir modifiées. Selon le bricoleur, la demande est forte. Il justifie son action en expliquant que les gens agissent plus naturellement sans la LED : « Si j’ai un désaccord en public avec quelqu’un, cette personne agirait probablement différemment si elle savait qu’elle était enregistrée ».

Un marché noir émerge en ligne

Cette modification, qui est une violation directe des conditions d'utilisation de Meta, a rapidement attiré des acheteurs peu scrupuleux. Des paires de lunettes déjà trafiquées sont apparues sur des plateformes comme eBay. Certaines annonces, bien que rapidement supprimées par le site, montraient des enchères dépassant les 700 dollars. Parallèlement, un marché d'accessoires, comme des caches pour la LED, s'est aussi développé, bien que leur efficacité reste incertaine face aux protections de Meta.

Un véritable danger pour la vie privée

La possibilité de filmer sans se faire voir change radicalement la perception du gadget. Ce détournement soulève des inquiétudes légitimes. Si cette technologie est couplée à des applications de reconnaissance faciale, les lunettes connectées pourraient devenir un véritable péril pour la confidentialité des individus dans l'espace public. La facilité relative du piratage interroge sur les futures protections de ces appareils.