Le segment des smartphones pliants, longtemps dominé par des acteurs comme Samsung, a toujours attendu la réponse d'Apple. Perçue comme une évolution majeure du smartphone avant l'avènement des lunettes intelligentes, cette technologie pourrait constituer un enjeu stratégique pour la firme de Cupertino.

Les dernières informations, issues de schémas destinés aux accessoiristes, diffusés par iphone-ticker.de, confirment que le projet est bien avancé, mais avec une vision qui lui est propre et qui pourrait bien prendre le marché à contre-pied.

Un format qui casse les codes du marché

Contrairement à la plupart des modèles existants qui s'ouvrent sur un écran presque carré, le premier iPhone Fold adopterait un format radicalement différent. Une fois plié, ses dimensions de 120,6 x 83,8 x 9,6 mm rappelleraient celles du Blackberry Passport, offrant une prise en main plus large. Déplié, il atteindrait 120,6 x 167,6 mm pour seulement 4,8 mm d'épaisseur, le rendant extrêmement fin.

Cette approche est directement liée aux écrans. L'écran de couverture de 5,49 pouces afficherait un ratio inhabituel, tandis que l'écran interne principal de 7,76 pouces (2713x1920 pixels) s'ouvrirait en mode paysage.

Ce choix stratégique pourrait garantir une compatibilité native avec les applications iPad dès le lancement, sans nécessiter d'adaptation de la part des développeurs et offrant une expérience plus proche de celle d'une tablette.

Un calendrier de sortie sous haute tension

Si le design se précise, le calendrier, lui, reste flou. Selon l'analyste réputé Ming-Chi Kuo, le développement du projet a pris du retard sur les prévisions initiales. Il anticipe une annonce officielle au second semestre 2026, mais prévient que les défis de production précoces et de montée en cadence pourraient repousser la disponibilité réelle en 2027.

Apple envisagerait une stratégie de lancement similaire à celle de l'iPhone X : une annonce pour marquer les esprits, suivie d'une commercialisation plus tardive.

La firme de Cupertino jugerait essentiel de lancer ce produit, même en faibles quantités au début, pour ne pas se laisser distancer. Cependant, les prévisions de livraison initiales, estimées entre 8 et 10 millions d'unités, pourraient être revues à la baisse, laissant présager de fortes pénuries.

Quelle stratégie pour s'imposer durablement ?

Les détails techniques qui émergent des schémas CAO dessinent un appareil premium. On y distingue les contours d'une caméra selfie sous l'écran principal, une première pour Apple, tandis que l'écran de couverture serait doté d'un poinçon plus classique.

À l'arrière, deux capteurs seraient intégrés dans une barre ovale, rappelant le design de l'iPhone Air. Tout indique qu'Apple ne se contente pas de suivre la tendance, mais cherche à proposer une expérience utilisateur unifiée entre le téléphone et la tablette.

Cette approche méticuleuse explique en partie le temps pris par la marque. Le véritable enjeu pour Apple ne sera pas de proposer un simple écran pliable, mais de justifier son utilité au sein de son écosystème.

La question reste de savoir si cette patience, couplée à un design audacieux, suffira à convaincre face à des concurrents déjà bien installés, surtout si les spécifications finales ne sont arrêtées que tardivement.