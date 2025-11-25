Après des années de développement, l'iPhone pliant d'Apple semble se concrétiser. Des rapports concordants issus des chaînes d'approvisionnement asiatiques indiquent que la firme aurait enfin surmonté le principal obstacle technique, le pli de l'écran.

Ce smartphone d'un nouveau genre, qui pourrait être baptisé iPhone Ultra, entrerait en phase de validation technique pour un lancement envisagé en 2026, mais à un tarif encore jamais vu.

Une avancée majeure : l'écran sans pli apparent

Le principal frein au lancement d'un smartphone pliant pour Apple a toujours été son exigence de perfection. La marque de Cupertino aurait une profonde aversion pour la pliure visible qui se forme au centre des écrans des modèles concurrents, une imperfection qui peut s'accentuer avec le temps et nuire à l'expérience utilisateur.

Selon plusieurs sources, ce défi technique serait désormais relevé. La firme aurait mis au point une structure de panneau, un procédé de lamination et une charnière spécifiques pour aboutir à un design véritablement sans pli.

iPhone Air, précurseur de l'iPhone Ultra ?

Ce succès serait le fruit d'une collaboration étroite avec ses partenaires. Si l'écran interne serait fourni par Samsung, Apple aurait conçu toute son intégration. Le roulement de la charnière, un composant crucial, aurait été développé conjointement avec Shin Zu Shing et Amphenol, en utilisantd des alliages de métal liquide pour minimiser la déformation.

Le projet serait ainsi passé du stade de prototype expérimental à celui de la validation d'ingénierie, avec une ligne de production dédiée déjà mise en place chez Foxconn.

Un prix qui pourrait redéfinir le segment du luxe

Cette supériorité technologique aurait cependant un coût, et il pourrait être particulièrement élevé. Alors que les premières estimations tablaient sur un tarif avoisinant les 2000 dollars, un nouveau rapport du cabinet Fubon Research, basé sur une analyse des coûts de la chaîne d'approvisionnement et des marges habituelles d'Apple, avance un prix de départ de 2 399 dollars.

Un montant qui placerait ce modèle bien au-dessus de la concurrence, comme le Galaxy Z Fold de Samsung ou le Pixel Fold de Google. Plus parlant encore, cette somme représenterait le double du prix de l'actuel fleuron de la marque, l'iPhone 17 Pro Max, vendu à partir de 1 199 dollars aux Etats-Unis.

Un tel écart positionnerait l'appareil comme un produit ultra premium, créant une nouvelle strate au sommet de la gamme iPhone. Cette stratégie tarifaire agressive suggère qu'Apple ne vise pas le volume mais plutôt à établir une nouvelle norme sur le marché.

De "Fold" à "Ultra" : bien plus qu'un simple nom

Ce positionnement ultra premium rend l'appellation "iPhone Fold" de moins en moins probable. Un nom aussi descriptif et commun ne correspondrait ni à l'avancée technologique revendiquée, ni au tarif annoncé.

La dénomination iPhone Ultra, déjà évoquée par le passé, semble bien plus cohérente. Elle permettrait de marquer une rupture et de justifier un produit qui n'est pas seulement un "iPhone qui se plie", mais un appareil d'exception à tous les niveaux.

En combinant une technologie d'écran supérieure et un tarif stratosphérique, Apple créerait une nouvelle catégorie de produit, tout comme elle l'a fait avec l'Apple Watch Ultra ou l'Apple Vision Pro.

Les dernières rumeurs s'accordent sur un lancement potentiel en 2026, probablement aux côtés de la gamme iPhone 18. Il reste à voir si le marché sera prêt à accueillir un smartphone dont le prix dépasse l'entendement pour le commun des mortels.