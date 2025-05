Le temps passe, même pour les produits Apple. La firme de Cupertino vient de mettre à jour ses listes : celles des appareils "vintage" et celles des appareils "obsolètes". Plusieurs iPhone et iPad très populaires y font leur entrée. Une nouvelle qui n'est pas sans conséquence pour leurs heureux propriétaires.

iPhone 7 Plus et certains iPhone 8 : le statut "vintage" expliqué

La sentence est tombée. L'iPhone 7 Plus (tous modèles) est maintenant "vintage". Il est rejoint par l'iPhone 8 mais attention, seulement les versions 64 Go et 256 Go. L'iPhone 8 Plus en édition RED subit le même sort. Les autres coloris de l'iPhone 8 Plus sont épargnés pour l'instant. Idem pour l'iPhone 8 en version 128 Go. Qu'est-ce que "vintage" signifie chez Apple ? C'est simple. Ces appareils ne sont plus vendus par la marque depuis plus de cinq ans, mais moins de sept. La conséquence directe : Apple ne garantit plus les pièces détachées. Des réparations restent possibles en Apple Store ou via les centres agréés. Mais tout dépendra des stocks de pièces restants. Le service matériel n'est donc plus une certitude pour ces iPhone.

iPad Air 2 et mini 2 : l'obsolescence officialisée

Pour deux tablettes d'Apple, le verdict est plus sévère. L'iPad Air 2 et l'iPad mini 2 étaient "vintage". Ils sont désormais classés "obsolètes". Ce changement de statut est lourd de conséquences. Il signifie la fin totale du support matériel officiel d'Apple. Et de son réseau agréé. Les pièces détachées officielles ? Plus disponibles. Toute réparation par les canaux officiels devient impossible. Cette évolution s'accompagne souvent de la fin du support pour les nouvelles versions d'iPadOS. Cela pousse, logiquement, les utilisateurs vers des solutions de réparation indépendantes. Ou, plus souvent, vers l'achat d'un nouvel iPad.

Vintage vs Obsolète : la politique d'Apple décryptée

La gestion du cycle de vie des produits chez Apple est une mécanique bien huilée. La distinction est claire. "Vintage" : un produit non vendu depuis plus de cinq ans (et moins de sept). "Obsolète" : un produit non commercialisé depuis plus de sept ans. Le support matériel suit ce calendrier à la lettre. Mais le support logiciel, lui, est souvent plus généreux. Les mises à jour d'iOS et d'iPadOS durent fréquemment plus de cinq ans. Que faire si votre appareil devient "vintage" ou "obsolète" ? En cas de panne, le marché de la réparation indépendante peut être une option. Mais pour beaucoup, c'est aussi un signal, celui d'envisager un modèle plus récent. Plus performant. Et bénéficiant d'un support complet. Les listes des appareils concernés sont disponibles sur le site officiel d'Apple. Elles sont mises à jour régulièrement.