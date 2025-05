L'année 2025 a déjà vu passer l'iPhone 16e, successeur de l'iPhone SE venant recoller aux caractéristiques de la gamme iPhone 16 en cours, en attendant la série iPhone 17 à l'automne.

Cette dernière sortira de l'ordinaire en remplaçant le mal-aimé iPhone Plus par un iPhone 17 Air qui jouera de sa finesse mais aussi d'un design plaçant son unique capteur photo dans un bandeau.

Ce changement de style se retrouvera dans les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, leur donnant un petit côté Google Pixel. Cette évolution pourrait annoncer une accélération des lancements et des nouveaux modèles chez Apple par la suite.

Deux temps pour un lancement d'une gamme enrichie

L'analyste Ming-Chi Kuo fait les comptes et prédit un calendrier assez soutenu avec dès le printemps 2026 l'arrivée d'un iPhone 17e. Alors que l'iPhone SE n'était renouvelé que tous les deux ou trois ans, le nouveau modèle le remplaçant évoluerait tous les ans.

Cela reste à vérifier (d'autres observateurs en doutent) mais cela pourrait ouvrir une phase de cycles de lancements faisant alterner les nouveaux modèles tous les semestres.

On a déjà évoqué un lancement de la gamme iPhone 18 en deux temps en 2026. Tout d'abord, l'automne verrait arriver quatre modèles mais dont l'un serait une grosse nouveauté puisqu'il s'agirait du premier iPhone pliant d'Apple et un galop d'essai sur le segment des smartphones pliants.

Il serait accompagné des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et d'un iPhone 18 Air ou Slim, rassemblant ainsi les modèles haut de gamme et d'exception de la marque. L'iPhone 18 standard se verrait quant à lui relégué au premier semestre 2027, en même temps qu'un iPhone 18e.

Un schéma se dessinerait ainsi : les modèles premium à l'automne et les versions standard et d'ouverture de gamme au printemps suivant. Deux raisons à cela :

Apple chercherait à gagner en visibilité sur le premier semestre, quand beaucoup de smartphones sont lancés

la firme ne voudrait pas avoir trop de modèles différents à lancer en même temps. Typiquement, les versions premium attirent la lumière à elles au détriment des versions standard.

Innover avec le pliant, résister à la concurrence chinoise

On passerait donc du lancement de 4 modèles annuels (ou 5 les bonnes années avec l'iPhone SE) à 6 variantes renouvelées chaque année, ce qui constituera un vrai changement d'habitudes.

Pour le second semestre 2027, le même scénario se reproduirait avec quatre modèles premium : iPhone pliant 2, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Pro Max et iPhone 19 Air / Slim.

L'analyste Ming-Chi Kuo anticipe donc déjà l'existence d'un deuxième iPhone pliant lancé en 2027 pour les 20 ans de la gamme et qui corrigerait les éventuelles erreurs de jeunesse du tout premier modèle tandis que l'iPhone 19 Air verrait sa diagonale d'écran augmenter.

Apple a réussi à prendre la première place des fabricants de smartphones en 2024, passant devant Samsung, mais la firme californienne est durement impactée par la concurrence des fabricants chinois.

Les ventes en Chine se sont érodées sous la pression des Xiaomi, Oppo et du renouveau de Huawei et la situation ne va pas s'améliorer avec la hausse des tarifs douaniers imposées par Donald Trump et répliqués (pour le moment) par la Chine.

Face à ces obstacles, Apple pourrait donc revoir son approche et optimiser les effets d'annonce sur ses iPhone, notamment sur les modèles haut de gamme qui conservent la préférence du public et en attendant de voir l'accueil réservé au premier modèle pliant.