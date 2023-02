Aujourd'hui, les offres sont de la partie. Nous vous présentons une offre fracassante sur l'iPhone 14 128 Go. Ce mobile est équipé d'un écran Super Retina de 6,1". Le mobile intègre la puce A15 Bionic avec 128 Go d'espace de stockage. iOS 16 est préinstallé sur le téléphone portable. L'appareil est doté d'un double appareil photo avec un objectif principal de 12 MP et d'une caméra avant avec TrueDepth pour le focus automatique. Ce smartphone est compatible 5G et affiche 20 heures d'autonomie.

Ce téléphone portable Apple iPhone 14 128 Go est vendu au prix exceptionnel de 829,99 € au lieu de 1019 € soit 18% de remise chez Rakuten avec livraison gratuite depuis la France en quelques jours (nouveau modèle européen sans earpods et sans chargeur avec 2 ans de garantie officielle).





Continuons avec l'ordinateur portable HP. Ce PC portable est équipé d'un écran 15.6" FHD et d'un disque SSD de 512 Go. Propulsé par un processeur Intel Core i5 1155G7 et de 16 Go de RAM, il accomplira les tâches demandées sans sourciller. Côté connexions, il possède 1 port HDMI, 2 ports audio, 2 ports USB A 3.2 et 1 port USB-C.

Ce PC portable HP 15s-fq4101ns est vendu 786,30 € au lieu de 1361,27 € soit 42% de remise chez Rue du commerce.





Et pour finir, voici le clavier gaming Logitech G513 mécanique. Ce clavier propose des frappes souples et silencieuses. Il est programmable via l'application Logitech G Hub. Grâce à ce logiciel, vous pouvez programmer vos macros sans problème et donc optimiser vos caractères. Son châssis en carbone le rend rigide et léger.

Ce clavier gaming Logitech G513 mécanique est vendu 122,59 € au lieu de 203,14 € soit 40% de remise immédiate chez Cdiscount.





