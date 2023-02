Commençons cette sélection avec le disque dur externe Seagate Basic 5 To USB 3.0. Ce module de stockage est équipé d'un disque dur mécanique de 2,5", ayant des vitesses de transfert allant jusqu'à 960 MB/s. Doté d'une connectique USB 3.2 de type A, il se connectera sur n'importe quel périphérique. Avec sa capacité de stockage de 5 To, vous pourrez aisément stocker l'intégralité de vos souvenirs, qu'ils soient photos ou vidéos. Ce disque dur externe est compatible Windows, MacOs et Linux.

Ce disque dur externe Seagate Basic 5 To USB 3.0 est vendu 117,70 € soit 33% de remise immédiate chez Rue du commerce.





