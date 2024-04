Il y a un peu moins d'un an, et dans un contexte où les revenus et le bénéfice net d'Apple enregistraient une légère baisse, Tim Cook évoquait les licenciements comme une " solution de dernier recours. " La remarque du patron d'Apple (CNBC) tranchait avec les licenciements massifs opérés par d'autres géants technologiques américains, en réponse aux conditions macroéconomiques.

" Nous continuons d'embaucher, mais à un niveau moins élevé qu'auparavant. […] Nous faisons tout ce qu'il faut pour remettre en question ce que nous dépensons, et nous trouvons juste quelques moyens supplémentaires de réaliser des économies. "

Malgré cette gestion des coûts, Tim Cook n'avait pas totalement exclu la possibilité de suppressions de postes. C'est finalement ce qui se produit. En se basant sur des notifications auprès de l'Employment Development Department de Californie, Bloomberg rapporte qu'Apple se sépare de plus de 600 employés.

L'arrêt du projet Titan

Bloomberg fait notamment un lien avec la fin du projet au long cours de voiture électrique et autonome d'Apple (qui n'a jamais été officiellement annoncé), ainsi que l'abandon d'un projet de production en interne d'un écran microLED pour l'Apple Watch.

C'est un changement d'orientation stratégique qui semble ainsi être à l'origine des licenciements chez Apple, sachant que des postes ont été réaffectés dans le domaine de l'IA et que le groupe plancherait sur la robotique personnelle.

Apple n'a pas fait de commentaires, tandis que Bloomberg souligne que la portée complète des réductions d'emplois n'est pas véritablement connue.