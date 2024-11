Une refonte d'ampleur de Siri est au programme pour le groupe de Cupertino. Selon Bloomberg, un travail concerne un assistant surnommé LLM Siri qui pourrait au final entrer dans le cadre de l'approche Apple Intelligence.

LLM Siri - LLM pour grand modèle de langage - s'appuierait sur des modèles d'IA d'Apple et permettrait des interactions conversationnelles abouties, en plus de gérer des requêtes davantage sophistiquées de manière plus rapide.

Selon les sources de Bloomberg sous couvert d'anonymat, Apple dévoilerait ses plans pour la refonte de Siri dès l'année prochaine, à l'occasion des mises à jour iOS 19 et macOS 16. Néanmoins, l'arrivée effective de LLM Siri n'aurait lieu qu'au printemps 2026.

Apple voudrait finalement son propre ChatGPT

Pour Siri, Apple a déjà promis qu'il deviendra plus performant et se basera sur le contexte personnel de l'utilisateur. Il pourra comprendre les informations à l'écran et réaliser une multitude de nouvelles actions, que ce soit dans les applications Apple ou dans des applications tierces.

Dans la version iOS 18.x, Bloomberg explique qu'Apple s'appuie sur un LLM de première génération afin de déterminer si les requêtes doivent utiliser l'infrastructure Siri existante, ou être acheminées vers un deuxième LLM capable de gérer des requêtes plus complexes et d'exploiter des applications tierces.

Avec un LLM de nouvelle génération prévu pour iOS 19, il s'agirait d'un nouveau système de bout-en-bout pour des aptitudes de type ChatGPT d'OpenAI.

En poursuivant des partenariats d'IA ?

Rappelons que l'ajout de ChatGPT à Apple Intelligence arrive rapidement. Apple a en outre laissé la porte ouverte à d'autres chatbot IA, comme Gemini de Google. Avec LLM Siri, ce serait du " tout Apple " et une opportunité supplémentaire de jouer la carte de la confidentialité.

Malgré cela, Bloomberg estime qu'Apple continuera de proposer l'accès à des systèmes d'IA tiers pour des capacités et des informations spécialisées.