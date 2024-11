Après Android, une application Gemini à part entière est maintenant disponible sur iPhone. Elle s'inscrit en complément de l'application Google ou d'un accès par le biais du navigateur web. Cette arrivée plus tardive sur iOS se fait avec la présence de Gemini Live pour des échanges avec Gemini de manière véritablement conversationnelle.

Rappelons que Gemini Live est une fonctionnalité gratuite depuis septembre dernier (auparavant cantonnée aux abonnés Gemini Advanced) et qu'elle prend en charge davantage de langues que l'anglais depuis octobre, dont le français. Sur iPhone, Gemini Live opère à la fois dans la Dynamic Island et l'écran de verrouillage.

Avec l'application Gemini sur iPhone et hormis Gemini Live, Google met en avant les capacités habituelles de l'IA Gemini. Il n'y a en fait pas de surprise par rapport à l'expérience par le biais de la section Gemini de l'application Google ou de la version web.

Un atout notable avec les applications Google

Contrairement à Siri et comme pour tous les autres chatbot IA, Gemini ne peut pas modifier les paramètres de l'iPhone ou accéder à d'autres applications. Une exception de taille toutefois, Gemini est en mesure d'avoir accès à des applications Google grâce aux Extensions.

" Gemini peut trouver et vous montrer des informations pertinentes issues des applications Google que vous utilisez au quotidien, telles que YouTube, Google Maps, Gmail, Agenda et bien plus encore, le tout au sein d'une même conversation ", écrit Google.

Dans le cadre d'Apple Intelligence (avril 2025 en Europe), Apple va intégrer directement ChatGPT dans l'iPhone. Néanmoins, le groupe de Cupertino a précisé que des accords avec d'autres chatbots IA sont une éventualité. Gemini de Google ?