Lors de l'édition 2024 de son événement Meta Connect, Meta avait fait sensation en dévoilant un prototype fonctionnel Orion de lunettes de réalité augmentée ou holographiques. Elles disposent de projecteurs Micro LED et de lentilles en carbure de silicium pour un champ de vision d'environ 70°.

Le projet Orion s'appuie sur la voix, le suivi du regard et des mains avec un bracelet qui utilise l'électromyographie (EMG) pour l'interprétation des signaux neuronaux associés aux gestes de la main. Un boîtier externe sans fil (Wireless Compute Puck) fournit la puissance de calcul nécessaire au rendu graphique à faible latence et à l'IA.

Au nom de code N107, un projet d'Apple semblait faire figure de concurrent à Orion, ou du moins pour des lunettes de réalité augmentée en faisant l'impasse sur des fonctionnalités de réalité mixte du Vision Pro. D'après Bloomberg, Apple a annulé le projet N107.

Avec le Mac comme compagnon indésirable...

Une telle décision sème le trouble. Elle est susceptible de remettre en cause la stratégie du groupe de Cupertino et ses ambitions en matière de réalité augmentée. Pour autant, cela ne signifie pas qu'Apple renonce à la suite pour le Vision Pro et l'informatique spatiale, y compris en version plus abordable.

Selon Bloomberg, un objectif à long terme demeure en outre de créer des lunettes de réalité qui sont autonomes, ce qui n'était pas le cas avec le projet N107.

Initialement, les lunettes AR du projet N107 devaient se connecter à l'iPhone, mais cette solution aurait été trop gourmande en énergie, d'où l'idée d'une connexion à l'ordinateur Mac à la place qui n'a pas séduit les dirigeants d'Apple lors de tests.